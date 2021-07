Trois choix de premier tour pour la Côte-du-Sud

Souvent, l’arrivée d’un nouveau DG signifie un changement au niveau de l’approche. Le repêchage de cette année au sein de la LHJAAAQ en a été la preuve. Initialement, l’Everest ne sélectionnait qu’une seule fois au cours du premier tour. Stephan Comeau a changé la donne en transigeant à deux reprises pour parler à trois occasions dans les 13 premiers appels.

Avec son choix d’origine, l’Everest a jeté son dévolu sur l’ailier gauche Michaël Montminy. Ce dernier devait jouer avec les Dynamiques de Sainte-Foy dans le RSEQ la saison dernière. Par la suite, l’Everest a acquis les choix de premier du Shamrock de West Island ainsi que celui des Prédateurs de Joliette. En contrepartie, la Côte-du-Sud a cédé le choix de premier tour en 2022 de Longueuil ainsi que le choix de 6e ronde de l’équipe en 2021. Trois rangs plus tard, la formation blanc et bleue a de nouveau transigé en se départissant des droits de Jérémy Bérubé et d’un choix conditionnel de 5e ronde en 2022. Ce faisant avec les 10e et 13e rangs, l’Everest a jeté son dévolu sur le gardien de but Thomas Fontaine et le défenseur gaucher Mathieu Boucher. Le premier évoluait avec les Intrépides de l’école secondaire du Chêne-Bleue au hockey scolaire alors que le second s’est entraîné avec le Blizzard du Séminaire Saint-François du Midget AAA et a été choisi par les Wildcats de Moncton le 26 juin dernier.

« Tous les joueurs qu’on a sélectionnés, on leur a parlé, a précisé le DG de l’équipe Stephan Comeau. Nous avons eu beaucoup de discussions. Dans le cas de Michaël Montminy, on lui a présenté notre produit, l’organisation et ce qu’on pouvait faire pour lui. Il vient s’établir en pension à Montmagny, continuer ses études et travailler dans la région. Il embarque pleinement dans l’aventure. » Au deuxième tour, l’Everest a mis la main sur le choix des Panthères de Saint-Jérôme. En échangeant quatre choix de repêchage, Jérémy Gagné est devenu une propriété de l’Everest au 20e rang de sélection lors de la deuxième ronde.

La Côte-du-Sud poursuit ses sélections auprès de l’Albatros du Collège Notre-Dame en amenant un coéquipier de Gagné, le défenseur droitier Benjamin Vigneault au troisième tour. Avec sa sélection de quatrième ronde, l’Everest a parcouru la route 132 aller-retour pour aller piger dans la cour des Chevalier de Lévis du midget AAA en sélectionnant l’attaquant Alexis Tanguay. Le tout a été possible puisque l’Everest a transigé le choix de 3e tour en 2021 de Montréal-Est et celui de 8e ronde de Longueuil en 2022 afin de rapatrier les sélections de 4e, 5e et 8e tour de la Côte-du-Sud. « On a sécurisé des joueurs qui pouvaient venir jouer au début du repêchage, a détaillé le manitou de la Côte-du-Sud. Après la cinquième ronde, je me suis permis de faire un peu plus de choix risqués. »

Lors de la sixième ronde, l’Everest avait deux droits de parole. L’organisation a sélectionné le centre Thomas Auger du Blizzard du Séminaire Saint-François au 69e rang avant de sélectionner six rangs plus tard le défenseur gaucher Mathieu Carbonneau. Ensuite, après avoir sélectionné le défenseur gaucher du Blizzard du Séminaire Saint-François, Olivier Théberge au 82e rang, la Côte-du-Sud a transigé avec le Collège français de Longueuil pour repêcher coup sur coup des Chevaliers de Lévis les ailiers droits Éliott Simard et Nathaniel Aubert. Pour mettre la main sur le choix de septième tour du collège français, l’Everest a cédé les choix de 9e et 13e ronde en 2021 ainsi qu’un choix de 10e ronde en 2022.

En fin de séance, le DG de l’Everest a tenté sa chance avec un défenseur de 20 ans, Thomas Richer. Ce dernier a évolué deux saisons dans la LHJAAAQ. En 72 joutes, il a amassé deux buts et dix passes.

Ce sont 13 hockeyeurs qui ont été repêchés par la Côte-du-Sud au cours de l’encan. L’Everest a décidé de faire l’impasse sur son dernier choix lors du 12e tour.

Dans le cas de Thomas Ferland, il ne reviendra pas avec l’équipe la prochaine saison. Ferland arrête le hockey, car il souhaite se concentrer dans ses études.