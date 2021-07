Une quatrième saison de l’Everest propice aux rivalités

C’est avec enthousiasme que l’Everest entamera sa 4e saison dans la ligue LHJAAAQ, le vendredi 10 septembre prochain après le dévoilement du calendrier du circuit le 23 juin dernier. Pour l’occasion, les portes couleur de la Côte-du-Sud visiteront les Titans de Princeville, champions en titre de la saison 2018-2019, au Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière.

L’Everest affrontera les 11 autres formations du circuit Figsby à l’intérieur d’un calendrier de 48 matchs, qui s’échelonnera du 10 septembre 2021 au 11 mars 2022. Avec la dissolution des Forts de Chambly, les 12 organisations seront réparties en trois divisions de quatre équipes. L’Everest affrontera leurs rivaux de section à huit reprises, soit Beauce-Appalaches, Princeville et Granby. Les 24 autres parties seront divisées en trois rencontres contre les rivaux des autres sections.

« Ainsi, les Gouverneurs de la ligue souhaitent diminuer les frais de transport des équipes, mais aussi créer de belles saines rivalités », explique Pierre Bouffard, gouverneur et président de l’Everest.

Pour l’ouverture de la saison locale, l’Everest accueillera les Condors de Beauce-Appalaches, le samedi 11 septembre à 20 h à l’aréna de Montmagny. À travers cette longue saison de 48 matchs, outre le samedi du match inaugural, les joueurs de l’Everest pourront évoluer devant leurs partisans 11 vendredis soirs à 19 h 45, dix dimanches à 14 h et deux mercredis soirs à 19 h.

Par ailleurs, la formation de la Côte-du-Sud évoluera dans un match à l’intérieur d’un tournoi de hockey mineur. Vendredi 28 janvier 2022 à 20 h, l’Everest recevra les Panthères de Saint-Jérôme dans le cadre du tournoi Opti Pee-Wee de Montmagny. Le vendredi suivant 4 février à 20 h, l’Everest recevra l’Inouk de Granby à l’aréna de Lévis durant le tournoi International Atome Desjardins de Lévis.

Afin de favoriser les rivalités de section, l’Everest jouera à trois reprises des séries « aller-retour » contre leurs rivaux de division. Les 5-7 janvier 2022 et les 4-6 février 2022, l’Everest affrontera l’Inouk de Granby et pour conclure la saison régulière, deux confrontations importantes contre les Condors de Beauce-Appalaches les 9 et 11 mars 2022.

Achat de billets de saison : communications@everestcotesud.com