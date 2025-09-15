Trois entreprises investissent à Saint-Alexandre

La municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska franchit une nouvelle étape dans le développement de son parc industriel. Après Les Industries Desjardins, trois autres entreprises ont choisi d’y investir: Les Entreprises JPC, Moreau Construction et Entreposage Saint-Alex.

« Ces projets témoignent du dynamisme et de l’attrait de notre municipalité pour les entrepreneurs. Cela représente un développement concret et porteur pour notre avenir collectif. C’est grâce à ces entrepreneurs que nos communautés et le Québec tout entier se développent. Ces investissements créent des emplois de qualité, stimulent la consommation locale, et permettent des répercussions positives sur notre école, nos commerces, et l’ensemble de notre milieu de vie », note la mairesse Anita Ouellet-Castonguay.

Jimmy Ouellet, propriétaire des Entreprises JPC qui œuvrent dans le secteur du génie civil partout au Québec, était fier de la conclusion de ce projet qui a requis l’acquisition d’un terrain de 95 000 $. « Je suis né et j’ai grandi à Saint-Alexandre, où mon entreprise s’est développée. On est un peu victime de notre succès, parce que la demande est forte, et les installations actuelles devenaient trop étroites. C’est pourquoi nous construirons une nouvelle usine, au coût de 4,5 millions $, qui nous permettra de répondre à la demande pour des projets de plus grande envergure », dit-il, ne manquant pas de souligner le travail du conseil municipal de Saint-Alexandre.

Jacky Malenfant, d’Entreposage Saint-Alex, doit aussi agrandir son entreprise. Il a acheté un terrain d’une valeur de 17 600 $ pour la construction d’espaces locatifs avec planchers chauffants. « Il n’y avait pas de tel service à Saint-Alexandre, mais la mairesse nous disait qu’il y avait une demande importante. Ça s’est vite confirmé, parce que le premier entrepôt sera déjà rempli, et j’envisage une seconde phase cet hiver », dit-il.

Finalement, Moreau Construction a fait l’acquisition d’un terrain de 10 635 m2, d’une valeur de 25 000 $.

Emplacement stratégique

Selon l’administration municipale, ces entrepreneurs misent sur un emplacement stratégique, au cœur du réseau routier régional et à proximité des principaux marchés. Cette localisation avantageuse, combinée à un environnement d’affaires accessible, crée des conditions favorables à la croissance et attire de nouveaux investissements.

« La philosophie de Saint-Alexandre, qui a été menée par le conseil de Mme Ouellet-Castonguay, est de faire les choses rapidement. Lorsqu’un promoteur se pointe, on est en mesure d’analyser le projet et de délivrer le permis rapidement. Saint-Alexandre est une municipalité collaboratrice pour faire en sorte que les choses aillent vite et bien », commente le directeur général par intérim, Jean D’Amour.