Les après-midi en chanson de retour à la Médiathèque

La Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud se prépare une fois de plus à faire vibrer ses murs au rythme du patrimoine musical. Les après-midi en chanson, animés par Mélanie Bélanger et Raynald Mercier, reviennent pour une nouvelle saison qui s’annonce rassembleuse et inspirante. Les rendez-vous auront lieu au Café culturel situé au 11, rue de l’Église à Sainte-Perpétue-de-L’Islet, les dimanches 5 octobre, 2 novembre et 14 décembre dès 13 h.

Ces rencontres, financées par le programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés, connaissent un engouement croissant dans la région. Rien qu’en 2024-2025, elles ont réuni 267 participants, preuve que la formule séduit et répond à un besoin bien réel dans la communauté. « Lorsque les gens sortent de la rencontre, ils viennent me voir et me serrent dans leurs bras en me disant merci. Ils sont vraiment reconnaissants du moment que Raynald et moi leur faisons vivre », explique Mélanie Bélanger au Placoteux, elle qui anime ces moments avec passion et sensibilité.

Plus qu’un moment musical

Les après-midi en chanson ne se résument pas à une simple activité récréative, ils se veulent également un espace vivant, où la musique devient un vecteur de bien-être et de fraternité. Les participants sont invités non seulement à écouter et à fredonner leurs airs favoris, mais aussi à redécouvrir des chants d’autrefois, véritables témoins de la mémoire collective. L’ambiance chaleureuse et inclusive favorise autant les échanges et la convivialité que le sentiment d’appartenance à la communauté.

Au-delà du plaisir partagé, l’initiative vise également à améliorer la santé psychologique, cognitive et physique des participants. Elle contribue au mieux-être collectif en renforçant les liens sociaux, et en revitalisant le milieu par l’accès à la culture, à l’art, à l’éducation, ainsi qu’au patrimoine. La chanson devient du même souffle un outil de développement personnel et communautaire.

« Ce sont des rencontres riches du point de vue humain, et tellement bénéfiques pour l’esprit ! Ce n’est pas juste une occasion de socialiser, d’écouter de la musique et de chanter, c’est aussi une opportunité de se connecter au mouvement de vie que la chanson éveille en nous ! », ajoute Mme Bélanger.

Un impact réel sur la communauté

Chaque rencontre propose un temps d’exploration où l’on s’attarde sur le sens des textes, l’origine des chansons, et le parcours de leurs auteurs. Mais surtout, on s’intéresse à ce qu’elles éveillent chez chacun, créant un pont entre l’intime et le collectif. Cette démarche permet ainsi aux participants de donner un sens plus profond à la musique, qui devient à la fois mémoire, émotion et inspiration.