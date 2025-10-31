Trois indépendants veulent faire bouger Mont-Carmel

La lutte électorale au conseil municipal de Mont-Carmel s’annonce palpitante. Outre les quatre candidats de l’équipe de Denis Lévesque, trois autres anciens membres du conseil briguent aussi les suffrages en tant qu’indépendants. Lucien Dionne, Réjeanne Raymond-Roussel et Ghislain Dionne misent sur leur expérience, leur sens du service public, et leur proximité avec les citoyens pour défendre leur vision d’un Mont-Carmel qu’ils veulent plus efficace et plus solidaire.

Lucien Dionne est un ex-conseiller qui cumule huit ans d’expérience en politique municipale. Pour lui, l’objectif d’un troisième mandat est clair : mieux gérer les ressources afin de réduire le fardeau fiscal des contribuables. « Si des projets structurants comme celui de l’Auberge du Lac-de-L’Est voyaient le jour, ils généreraient des revenus de taxation supplémentaires qui profiteraient à tous. Même s’il faut attendre après le ministère de l’Environnement, il est possible d’avancer », soutient-il.

Ingénieur et informaticien de formation, détenteur d’une maîtrise en génie et d’un baccalauréat en informatique de gestion, M. Dionne se décrit comme un homme de résultats, adepte de l’amélioration continue. « On peut offrir plus de services sans augmenter les coûts, simplement en revoyant nos façons de faire », explique-t-il, évoquant la nécessité de moderniser certains processus municipaux pour éviter la lourdeur bureaucratique.

S’il n’a pas joint l’équipe du maire sortant Denis Lévesque, c’est par souci d’indépendance.

« Lorsqu’on est en équipe, on doit suivre une ligne de parti. En étant indépendant, je peux dire ce que je pense franchement », affirme-t-il. Selon lui, la composition du conseil gagnerait à mieux refléter la réalité démographique du village, où la majorité des résidents ont plus de 60 ans. « Les jeunes familles, c’est l’avenir, mais il ne faut pas oublier nos aînés. Il faut que leurs besoins soient compris et représentés. »

Réjeanne Raymond-Roussel, autre conseillère sortante et candidate indépendante, mise sur son parcours professionnel de 35 ans au sein de la fonction publique québécoise pour inspirer confiance. Native de Kamouraska, elle a œuvré dans divers ministères, notamment à la Sûreté du Québec, à la Justice et à Revenu Québec. Retraitée à Mont-Carmel, elle s’implique activement dans différents comités et organismes bénévoles du milieu. « Ce parcours m’a appris la rigueur, l’écoute, et l’importance de bien servir les citoyens », résume-t-elle. Son ambition : mettre cette expérience au profit du bon fonctionnement de la municipalité, et contribuer à renforcer la vie communautaire. « Je suis fière de mon cheminement, et prête à redonner à la collectivité ce qu’elle m’a offert. »

Ghislain Dionne se présente comme indépendant. Retraité d’Alstom, il compte près de 40 ans de service comme soudeur. Il souhaite poursuivre son engagement entamé il y a plus de quatre décennies au sein du service incendie de Mont-Carmel. Conseiller municipal sortant, il veut « continuer à représenter les citoyens au cœur du conseil », et relever les défis quotidiens de la municipalité. « Mon implication, je la maintiens depuis toujours, que ce soit comme pompier, bénévole ou élu », rappelle-t-il. Son approche, axée sur la présence terrain, la sécurité et l’entraide, rejoint les priorités communes des trois candidats indépendants.

Car même s’ils ne se présentent pas en équipe, Lucien Dionne, Réjeanne Raymond-Roussel et Ghislain Dionne partagent plusieurs objectifs. Tous souhaitent améliorer les services aux personnes âgées, notamment en matière de sécurité, de piétonnisation et de soutien communautaire. Ils plaident aussi pour une gestion municipale plus efficace, une meilleure communication avec la population, et un climat de confiance renouvelé entre les élus et les citoyens, après des mois marqués par la méfiance et les malentendus. « La pandémie a créé des tensions. Il fallait suivre les indications de la santé publique. Ça n’a pas plu, mais nous n’avions pas le choix. Il faut tourner la page et travailler ensemble pour l’avenir », conclut M. Dionne.