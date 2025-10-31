DISPARITION DE FRÉDÉRIC CHARTIER – APPEL À LA POPULATION

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Frédéric Chartier, 16 ans, de Rivière-du-Loup. Il a été vu pour la dernière fois dans la soirée du 30 octobre dernier vers 21h30 dans le secteur de la rue Saint-Henri à Rivière-du-Loup et se déplacerait à pied. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Description

Taille : 1,75 m (5 pi 9 po)

Poids : 62 kg (140 lb)

Cheveux : bruns

Yeux : bleus

Particularités : Porterait des souliers de la marque « Jordan » et un sac-à-dos orange. Toute personne qui apercevrait Frédéric Chartier est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée,

confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.