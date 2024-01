Trois MRC de Chaudière-Appalaches s’unissent pour les Prix du patrimoine

Les MRC de Bellechasse, L’Islet et Montmagny lancent leur appel de candidatures pour la 10e édition des Prix du patrimoine. Remis tous les deux ans, en collaboration avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, ces prix honorent des individus ou des organisations qui perpétuent de manière respectueuse et inventive les valeurs patrimoniales.

Ils récompensent des réalisations qui ont un impact significatif dans leur milieu et qui contribuent à la mise en valeur du patrimoine à l’échelle locale.

Du 15 janvier au 1er mars 2024, un appel de candidatures est lancé simultanément par les 15 MRC des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches ainsi que les villes de Lévis et de Québec afin de reconnaître des réalisations locales qui ont contribué à la mise en valeur du patrimoine. Il est possible de déposer un dossier dans l’une des quatre catégories : conservation et préservation, interprétation et diffusion, porteur de tradition, ou préservation et mise en valeur du paysage.

Les Prix du patrimoine sont ouverts à l’ensemble des individus et des organisations qui souhaitent mettre en lumière une personne, une action ou une réalisation significative pour la sauvegarde, la préservation ou la mise en valeur du patrimoine dans une ville ou une MRC participante. Les candidatures doivent être transmises par voie électronique via le formulaire en ligne disponible au culture-quebec.qc.ca.

Les trois MRC de Chaudière-Appalaches participent à cette initiative concertée visant la reconnaissance de l’apport essentiel de ses acteurs à l’écosystème culturel. Les récipiendaires seront dévoilés au mois de juin, dans le cadre de la remise de prix locale. Les lauréats bénéficieront d’une campagne promotionnelle au rayonnement régional, permettant de faire la promotion des meilleures initiatives et pratiques en patrimoine (vivant, bâti, religieux, paysager, etc.) sur les deux territoires.

Source : MRC de Montmagny