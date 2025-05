La bibliothèque Mathilde-Massé et Éliane Vincent invitent la population du Kamouraska à venir pelleter quelques nuages à Saint-Pacôme le 18 mai à 10 h à la bibliothèque, le temps d’un café philosophique.

Les participants sont invités, pour une heure ou deux de ce dimanche de mai, à s’arrêter au bord de la rivière et à refaire le monde autour d’un café et de quelques biscuits maison.

L’auteure Éliane Vincent décrit ainsi l’activité : « À partir d’un extrait du recueil Sur la clôture, que j’ai publié l’an dernier, on creuse en gang des questions qui nous concernent. On se jouque sur la clôture, et on regarde un peu le monde autour de nous, pour voir ensemble où on va, et comment on veut y aller. »

Le bout de l’élastique

Ce troisième Café sur la clôture portera un regard de côté sur les raisons qui poussent les peuples à déloger ceux qui les gouvernent, et les raisons qui poussent ceux qui gouvernent à faire passer leur propre intérêt avant les idéaux mêmes qui les ont poussés à se présenter à l’élection.

Le texte discuté (Le bout de l’élastique) est disponible sur la page Facebook Ça bouge à Saint-Pacôme, à la bibliothèque Mathilde-Massé, ou en contactant Éliane Vincent au 418 852-3088.

Rendez-vous le 18 mai pour une matinée de printemps riche en discussions !

Source : Bibliothèque Mathilde-Massé