TVCK : Entre changements et expérimentation

Nouveaux visages, nouvelles émissions, bien des changements sont survenus dans la dernière année à la Télévision communautaire du Kamouraska (TVCK). La programmation régulière qui reprendra le 18 septembre prochain à l’antenne de MAtv Bas-Saint-Laurent sera l’occasion pour les téléspectateurs de découvrir la direction empruntée par la nouvelle équipe.

Expérimentation est certainement le terme qui s’applique le mieux à la mouture 2023-2024 de la programmation de TVCK. Cette orientation est le fruit d’un changement survenu à la direction générale de la télévision communautaire l’automne dernier, à la suite du départ de la précédente directrice Anne-Christine Charest.

Karl Turpin, qui a joint l’équipe en juin 2022, assure la direction générale de l’OBNL depuis décembre dernier. Monteur et caméraman par le passé, il fera ses premiers pas devant la caméra cet automne à l’émission Les babines suivent les bobines, une émission axée sur la musique locale et québécoise, qui promet faire découvrir des choses qui d’ordinaire passent sous le radar.

« J’animerai l’émission en compagnie de Guillaume Pigeon. Je dirais que le montage va ressembler à une forme « d’antishow » de télé, où tout ce qui ne devrait pas arriver arrive. On s’est bien amusé à tourner ça, et notre complicité à l’écran est palpable », poursuit le directeur général.

Directeur technique, animateur et vidéojournaliste depuis peu à TVCK, Guillaume Pigeon traîne une feuille de route comme musicien, sonorisateur, enseignant et informaticien. Il puisera dans toutes ses expériences professionnelles passées pour livrer une animation à la hauteur des attentes. En plus de coanimer Les babines suivent les bobines, il sera également à la barre d’Info-Kam, qui fête ses 20 ans cette année. « L’émission est un classique à TVCK, et le défi de présenter l’actualité de la région m’allume. Je suis d’un naturel sympathique, aller vers les gens ne m’intimide pas », avoue-t-il.

L’émission Info-Kam-Extra! sera quant à elle rebaptisée Extra! Extra! et animée par Benoît Murray, déjà aperçu par le passé à l’antenne de MAtv Bas-Saint-Laurent. Dans une formule qui s’approche davantage d’un talk-show de fin de soirée plus que d’un Salut Bonjour, l’émission poursuivra sa collaboration avec les étudiants du programme Arts, lettres et communication//Médias du cégep de La Pocatière.

Benoît Murray sera aussi la tête d’affiche de nÉorurÖ, émission consacrée aux nouveaux arrivants d’hier à aujourd’hui au Kamouraska. Selon Karl Turpin, nÉorurÖ s’engage à s’éloigner de La petite séduction, en présentant des réalités diverses et pas toujours rose bonbon chez les néoruraux. « D’un épisode à l’autre, chaque invité sera plus ancien que le précédent. La première semaine, on va assister au déménagement de quelqu’un, alors qu’à la dernière émission, on sera en compagnie de quelqu’un qui vit au Kamouraska depuis 23 ans », a-t-il résumé.

Inspiration vintage

À cette programmation déjà touffue s’ajoute Du coq à l’âme, en compagnie de l’artiste-peintre Francine Lévesque à l’animation. Le concept se veut un hommage aux « vieilles émissions communautaires » dans lesquelles le téléspectateur pouvait apprendre à faire de la peinture. Même la facture visuelle serait inspirée du passé, de l’avis de Karl Turpin, qui parle d’une image rappelant celle des VHS de l’époque.

Autre inspiration rétro, l’émission Vu du ciel. Le concept, qui n’est pas sans rappeler les interludes musicaux sur fond d’images régionales, comme il s’en observait jadis dans les blocs publicitaires des chaînes généralistes, offrira quant à lui un survol des 17 municipalités du Kamouraska en drone, été comme hiver, sur fond musical. « Ultimement, je dirais que notre manière de travailler est expérimentale et atypique, voire un peu risquée. Mais je suis fier de notre équipe, et de cette volonté de faire différent qui nous a motivés pour la saison 2023-2024. Espérons que ça saura plaire aux téléspectateurs », conclut Karl Turpin.