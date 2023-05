Umano Medical, principal partenaire de la 12e Tournée des Vainqueurs

Avec un objectif de financement de 50 000 $ pour sa 12e édition qui se déroulera le 19 août prochain, la Tournée des Vainqueurs peut cette année compter sur un important partenaire local. Umano Medical — une entreprise se spécialisant dans la construction de lits d’hôpitaux de haute qualité ayant pignon sur rue dans à L’Islet — a accepté d’être le principal partenaire de l’événement, et ce, avec un montant octroyé de 6 000 $.

Collaboration spéciale : José Soucy

Il faut toutefois préciser qu’il ne s’agit pas de la première participation d’Umano Medical comme premier partenaire, car pour l’édition de 2019, l’entreprise avait également contribué à cette activité de prestige au profit de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny avec une somme de 5 000 $, sans compter les autres montants versés pour les éditions précédentes. La bonne nouvelle a d’ailleurs été annoncée à la presse locale, mercredi matin.

Parcours

Pour la 12e édition, les participants de la Tournée des Vainqueurs auront la possibilité entre deux activités : le traditionnel parcours cycliste se déclinant en trois trajets — 40, 70, et 100 km — qui traverseront les MRC de L’Islet, Montmagny et Bellechasse, ou bien le parcours de marcheurs, qui lui sera de 5 km.

Précisons que pour le volet cycliste, les pelotons seront formés en fonction de la vitesse moyenne souhaitée par les participants.

Qui plus est, en nouveauté cette année, les départs des cyclistes et marcheurs auront lieu à l’Espace Citoyen de Montmagny où parents et amis pourront célébrer l’arrivée des nombreux participants.

Inscriptions

Afin afin d’aider la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny à se procurer divers équipements pour le traitement du cancer, la procédure d’inscription ne divergera pas des éditions précédentes puisqu’il suffira de débourser un montant de 60 $ tout en amassant un minimum de 100 $ en dons, pour une somme minimale de 160 $.

Par ailleurs, les jeunes de 16 ans et moins souhaitant participer à cet événement devront également débourser un coût, mais celui-ci sera uniquement de 60 $. Évidemment, le montant en don devra être moindre que pour les adultes, soit plus précisément de 50 $ et plus.

Concernant le volet marcheur, l’inscription sera de 20 $ avec un montant minimum identique en don.

Souhait

On souhaite atteindre l’objectif financier après une édition plus ardue l’an dernier. Selon les propos de la présidente de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, Mme Valérie Mercier, on vise ardemment l’objectif de 50 000 $, car l’an dernier, après plus de deux années de crise covidienne et une formule post-pandémique, la 11e édition n’avait pas réussi à atteindre le montant convoité. Malgré cela, l’organisation avait tout de même réussi à récolter 43 000 $, soit 7 000 $ de moins que la somme envisagée au préalable.

« Ce qu’il faut préciser, c’est que l’année passée, on devait recréer l’engouement à la suite de la pandémie. On avait également procédé à beaucoup de changements, dont la formule et le comité organisateur. C’était d’ailleurs la première fois qu’on n’atteignait pas notre cible de financement », a expliqué Mme Mercier, confiante pour cette 12e édition.

La date limite pour les inscriptions est fixée au 15 juillet prochain. La Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny dévoilera sous peu davantage d’informations sur sa page Facebook https://www.facebook.com/fondationhdm, ainsi que sur son site web, tourneedesvainqueurs.com.