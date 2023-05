Banquet festif de la Journée nationale des patriotes 2023

Pour sa 11e célébration de la Journée nationale des patriotes, le Comité des patriotes du Kamouraska et la Société d’action nationale de Rivière-du-Loup invitent tous les patriotes du Kamouraska à venir festoyer dans le cadre d’un banquet. Il se tiendra le dimanche 21 mai 2023 de 17 h à 19 h, au restaurant Mikes de La Pocatière.

Ce banquet sera d’abord l’occasion d’entendre le patriote bien connu Roméo Bouchard, qui viendra parler de son livre Le rêve de Champlain, de Papineau et de Lévesque. UN PEUPLE! Il s’agit du troisième opus d’une trilogie de manuels pratiques sur la démocratie et la citoyenneté québécoise qui s’inspire de la pensée méconnue de René Lévesque. L’auteur le présente comme une réponse convaincante à tous ceux qui doutent de l’avenir du Québec comme peuple distinct.

En préface, André Larocque qualifie ce livre « d’extraordinaire traversée dans notre histoire, du rêve d’un Nouveau Monde libre et tolérant de Samuel de Champlain au rêve d’une République indépendante du Canada français de Louis-Joseph Papineau, puis au rêve d’un Québec démocratique et maître chez lui de René Lévesque ». Il ajoute qu’il s’agit « d’une plongée au cœur de l’ADN et de l’âme politique québécoise à la découverte d’où nous venons, de qui nous sommes, où nous allons », de la part d’un auteur qui connait mieux que quiconque le pays du Québec et ses régions. Bouchard s’y révèle le premier à « établir une ligne de continuité entre les visions de ces trois personnages les plus importants de notre histoire politique ». Venez l’entendre nous rappeler que la liberté se trouve bel et bien dans l’affirmation de ce que nous sommes, et non dans sa fuite.

Le comité nommera ensuite le patriote exemplaire de l’année, qui sera récompensé sur la base de son militantisme patriotique tenace et quotidien. Dès 18 h, le duo formé de Martin Morais (guitare) et Marianne Legendre (chant) prendra la relève pour offrir une prestation musicale à travers le plus beau répertoire des chansons patriotiques québécoises.

Pour y assister, réservations à valleejf1@videotron.ca. Places limitées et prix de présence.

Les patriotes du Kamouraska et de partout ailleurs pourront aussi se brancher en activant le lien Facebook qui sera donné sur le site de la Société d’action nationale de Rivière-du-Loup : http://www.facebook.com/societedactionnationale.

Source : Comité des patriotes du Kamouraska