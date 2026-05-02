Umano Medical s’associe au centre aquatique du futur complexe culturel et sportif

Le futur centre aquatique du Complexe culturel et sportif Promutuel Assurance portera désormais le nom de Centre aquatique Umano Medical. L’entreprise confirme ainsi un engagement financier majeur de 500 000 $ envers ce projet structurant pour la région. Le montant sera versé sur 25 ans.

L’annonce a été faite lors d’un événement réunissant des représentants de la MRC de Montmagny, du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, des partenaires du projet, ainsi que des membres de l’équipe d’Umano Medical. Par cette contribution, l’entreprise vient associer son nom à une installation vouée à la santé, à l’activité physique et au mieux-être collectif.

« C’est avec une grande fierté que nous confirmons la participation financière d’Umano Medical à ce projet structurant pour la région », affirme Robert Dion, cofondateur et coprésident de l’entreprise. « S’impliquer activement dans notre communauté fait partie de nos priorités, et il est particulièrement significatif de le faire ici, dans notre région, le berceau même d’Umano Medical, au bénéfice de nos employés, des familles et de la relève. »

Du côté du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, cet appui est présenté comme une étape importante dans la concrétisation de l’infrastructure. « Le complexe sportif, et particulièrement son centre aquatique, est pensé comme un lieu rassembleur, favorisant la santé et le mieux-être collectif », souligne Éric Deschênes, directeur général par intérim. « L’appui majeur d’Umano Medical démontre une adhésion forte à cette vision, et envers l’impact positif que ce projet aura sur notre communauté. Je remercie sincèrement toute l’équipe d’Umano Medical pour cette contribution remarquable. »

Grâce à cette alliance entre le milieu des affaires et le secteur public, le futur Complexe culturel et sportif Promutuel Assurance et le Centre aquatique Umano Medical s’imposent déjà comme un symbole de mobilisation régionale pour les MRC de Montmagny et de L’Islet.