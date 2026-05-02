Les Arts de la scène de Montmagny dévoilent une saison de plus de 100 spectacles

Le 21 avril dernier, les Arts de la scène de Montmagny ont présenté devant une salle Edwin-Bélanger pratiquement pleine leur programmation 2026-2027 totalisant 101 spectacles.

Le directeur général Renaud Haince-Lebel a présenté une offre qu’il qualifie de variée et ambitieuse, devant un public composé de membres, de partenaires et de spectateurs. La soirée de lancement a également été marquée par les prestations de six artistes, en plus de la présentation des plans de la future salle attendue dans le milieu culturel magnymontois.

Au total, la programmation comptera 42 représentations en humour, dont 12 rodages et cinq Soirées Rire en salle, en plus de spectacles en chanson, en musique, en théâtre, en danse, en variétés et en jeunesse. « C’est avec enthousiasme que nous faisons découvrir une programmation variée dont nous sommes très fiers », a souligné M. Haince-Lebel.

La chanson occupera une place importante avec une série de spectacles allant des hommages musicaux aux soirées festives. Des artistes bien connus du public comme Michel Pagliaro, Bruno Pelletier, Louis-Jean Cormier, Pierre Lapointe, Laurence Jalbert, Jeanick Fournier et Kevin Parent seront de passage. Des groupes populaires comme Kaïn, Lendemain de veille et Bleu Jeans Bleu figurent également à la programmation, tout comme plusieurs autres artistes d’ici et d’ailleurs.

Du côté du théâtre, les spectateurs pourront voir des classiques tels que Broue et Ladies Night, mais aussi des productions plus récentes comme Le verdict 2, Après on va où, On s’lâche pas et L’effet Lisa.

L’humour tiendra une bonne place dans la programmation avec la présence de plusieurs têtes d’affiche, dont Sam Breton, Liliane Blanco-Binette, Philippe Laprise, P-A Méthot, Jean-Michel Anctil, Pierre Hébert et Alexandre Barrette. Des supplémentaires sont déjà prévues pour certains humoristes, preuve de leur popularité auprès du public.

La musique sera également à l’honneur avec notamment un après-midi intitulé Du cinéma à l’opéra avec l’Ensemble Renouveau, et une soirée de la Saint-Valentin mettant en vedette le pianiste Jean-Michel Blais. Les amateurs de blues pourront aussi apprécier des artistes comme Steve Hill et Harry Manx.

La danse, le secteur jeunesse et les variétés complètent la programmation avec, entre autres, la présentation du Lac des cygnes, des spectacles pour enfants, et des prestations d’imitateurs, de magiciens et d’artistes de cirque.

Parmi les nouveautés, les Arts de la scène mettront en lumière des artistes émergents grâce au concept Aux premières loges, en plus d’offrir une incursion en musique du monde avec l’artiste Waahli au Cabaret Cogeco.

La mise en vente des billets a débuté le 21 avril pour les membres VIP, suivis des membres Privilège du 25 au 27 avril. L’admission générale s’amorcera le mardi 28 avril, dès minuit en ligne, et à compter de 9 h à la billetterie ainsi que dans les points de vente de la région.