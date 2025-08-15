Un 43e Festival du Bûcheux à Saint-Pamphile

Du 21 au 24 août, Saint-Pamphile vibrera au rythme des scies mécaniques, des cris d’encouragement et des refrains festifs lors de la 43e édition du Festival du Bûcheux. Plus qu’un simple événement, c’est une véritable célébration de nos racines forestières.

Depuis plus de quatre décennies, ce rendez-vous rassemble des milliers de festivaliers venus célébrer le savoir-faire des travailleurs forestiers à travers des compétitions aussi spectaculaires que bruyantes : sciotte, godendard, coupe à la hache et épreuves de scie mécanique rythmeront les journées, dans une atmosphère électrisante.

De la musique pour tous les goûts

Le soir venu, l’action se transporte sous le Chapiteau des Pionniers BLVD 102.1 avec des spectacles qui feront vibrer les planches. Le vendredi sera à saveur country avec The Wild Palominos, un groupe de la région de Montmagny en pleine ascension, suivi du célèbre groupe Les Trois Accords, et par un hommage à Green Day avec American Minority.

Le samedi, le groupe ABBA Memories ouvrira la soirée avec ses classiques disco, suivi du phénomène acadien Salebarbes, qui enflamme les scènes partout où il passe. La soirée se conclura avec une prestation du groupe Doctor’s Office, formé de médecins de la région.

Sous le Chapiteau des Défricheurs Adrénaline Sports, le vendredi soir sera animé par le DJ David Nuke, tandis que le samedi après-midi, Marthe Laverdière livrera une conférence haute en couleur. Suivra une soirée de danse country animée par Linda Sansoucy et l’école Country Road Dancers. Le dimanche, la danse en ligne reprendra avec Caroline Pelletier de l’école The Funny Dancers.

Un festival pour toute la famille

Les plus jeunes ne sont pas en reste avec le Village de Pistoc Promutuel Assurance, qui proposera des structures gonflables, une mini-ferme, du maquillage, des sculptures de ballons et des spectacles jeunesse, dont Jimmy Stratosphère le vendredi et BéaBestioles le dimanche.

Le samedi soir, la traditionnelle parade et un spectacle de feux d’artifice viendront clore la journée. De nombreux exposants et artisans seront sur place pour présenter au public leurs créations et produits du terroir.

Le point culminant du festival sera le Championnat canadien des hommes forts, présenté le dimanche pour une deuxième année consécutive. Des athlètes venus des quatre coins du pays rivaliseront de puissance dans l’espoir de décrocher le titre de champion national.

Billetterie et programmation complète : festivaldubucheux.ca.

Source : Festival du Bûcheux