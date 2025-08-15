Appel de projets pour les aînés : Bernard Généreux invite les organismes à soumettre leurs propositions

Le député fédéral de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Bernard Généreux, lance un appel à la mobilisation des organismes communautaires à l’ouverture de l’appel de propositions du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). Ce programme fédéral permet de soumettre des projets visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées.

Le PNHA offre une aide financière pouvant atteindre 25 000 $ pour des initiatives portées par des organismes à but non lucratif, destinées à soutenir les aînés et à renforcer le tissu social intergénérationnel. La date limite pour soumettre une demande est fixée au 17 septembre, via le portail sécurisé des Services en ligne des subventions et contributions (SELSC).

« Le programme Nouveaux Horizons est une occasion en or pour les organismes d’ici de mettre sur pied des projets qui améliorent concrètement la qualité de vie de nos aînés, qui brisent l’isolement, et qui renforcent le tissu social intergénérationnel », affirme Bernard Généreux. Il souligne au passage que chaque projet déposé est une promesse d’une communauté plus inclusive et solidaire.

Les projets admissibles doivent répondre à l’un ou plusieurs des objectifs suivants : promouvoir le bénévolat chez les aînés et les autres générations ; encourager l’engagement des aînés à titre de mentors ; sensibiliser aux mauvais traitements, y compris à l’exploitation financière ; favoriser l’inclusion sociale ; soutenir l’immobilisation pour des programmes communautaires existants ou nouveaux.

Pour l’année 2025‑2026, les priorités nationales du PNHA porteront sur quatre axes : favoriser le vieillissement en santé, prévenir les mauvais traitements envers les aînés, célébrer la diversité et promouvoir l’inclusion, ainsi que soutenir la sécurité financière. Une nouveauté importante est à souligner : les organismes à but lucratif ne sont désormais plus admissibles à ce programme.

Le député Généreux insiste également sur le rôle d’accompagnement de son bureau de circonscription. « Le succès de nos organismes locaux est ma priorité. Mon équipe est disponible pour vous offrir une assistance personnalisée, répondre à vos questions et vous guider pas à pas pour maximiser vos chances de succès », conclut-il.

Pour toute demande d’assistance, il est possible de joindre Annie Francœur par courriel à annie.francoeur.351@parl.gc.ca, ou par téléphone au 418 714-8931.