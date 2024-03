Un accueil chaleureux pour les nouveaux résidents à Saint-Pamphile

Le samedi 24 février dernier, le comité famille et aînées a reçu, dans les locaux du Centre culturel Godend’Art, les nouveaux résidents-propriétaires de Saint-Pamphile de l’année 2023. Un total de 38 nouveaux citoyens ont été invités à venir collationner en compagnie du maire et de quelques conseillers.

Ayant à cœur l’intégration et le bien-être de ses nouveaux arrivants, le comité a remis un sac à l’effigie de la Ville de Saint-Pamphile contenant un guide du citoyen décrivant les services disponibles dans la municipalité, et quelques surprises telles que des coupons-rabais échangeables dans plusieurs entreprises du milieu, ainsi que des produits de la ferme Vifranc.

Les nouveaux Pamphylien et Pamphylienne ont été invités à partager leurs expériences, ainsi que la raison qui les a menés à s’installer à Saint-Pamphile. Le but était de mieux les connaître, mais également qu’ils puissent socialiser, et ainsi se créer des repères. Cette rencontre amicale leur a permis de se familiariser avec la vie communautaire, et ainsi découvrir les services de leur nouvelle ville.

Source : Municpalité de Saint-Pamphile