Un beau début d’hiver à Saint-Alexandre-de-Kamouraska

La Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska célèbre le succès de la sixième édition du Marché de Noël, à la programmation familiale riche et variée. Cette journée marquait également le coup d’envoi de la 69e saison de la Musique des Fêtes, une tradition incontournable qui illumine chaque année le cœur de cette communauté grâce au travail et à la générosité de nombreux bénévoles et partenaires.

Le retour des Fêtes ne sera pas en reste, avec trois événements festifs proposés par la Municipalité. Le 18 janvier se tiendra la première édition de la Journée neige, arts et aventures, en partenariat avec le Camp musical Saint-Alexandre. Ce rendez-vous proposera une variété d’activités culturelles, récréatives et de plein air.

Suivra la quatrième édition de la Classique hivernale, les 31 janvier et 1er février, avec la célèbre Disco patin, et une activité d’accueil pour les nouveaux résidents organisée par l’Association du développement du loisir.

Enfin, le 11 février sera le jour de la troisième édition du Tournoi de hockey des Amis de Ti-Bert, un événement familial qui amassera des fonds pour soutenir les jeunes de la municipalité.

La Municipalité invite chaleureusement ses citoyens à participer à ces événements festifs et à profiter des nombreuses activités hivernales offertes à Saint-Alexandre. Pour ne rien manquer des détails et des annonces, suivez la page Facebook des loisirs de la municipalité, ainsi que celles des organismes partenaires.

Source : Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska