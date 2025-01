Une fin de semaine mouvementée pour l’Everest de Côte-du-Sud

L’Everest de Côte-du-Sud a vécu une fin de semaine riche en rebondissements, marquée par des performances impressionnantes, des défis ardus et une liste de blessés qui s’allonge. Après un début prometteur le 9 janvier contre Valleyfield, les rencontres de samedi et dimanche à domicile contre Terrebonne et Beauce-Appalaches ont mis à rude épreuve la résilience de l’équipe.

Jeudi soir, l’Everest a ouvert le bal avec une victoire éclatante de 9-1 contre les Braves de Valleyfield. Félix Riverin s’est démarqué avec une soirée de deux buts et trois passes. Thomas Bégin a également brillé avec un tour du chapeau et un total de cinq points. L’Everest a tiré profit de l’indiscipline des Braves en marquant six fois en avantage numérique.

Le gardien Alexandre Lauzier a également été solide, repoussant 38 des 39 tirs dirigés vers lui et contribuant à une performance dominante de l’équipe.

Deux matchs difficiles à domicile

Le reste du week-end s’annonçait plus compliqué, avec des affrontements contre deux des meilleures formations de la ligue. Samedi, les Cobras de Terrebonne ont pris une avance de 4-0, notamment grâce à un doublé d’Andrew Doucet. Mais l’Everest n’a pas baissé les bras. Félix Riverin, Xavier Fournier et Serein Ntibashoboye ont réduit l’écart à un seul but en fin de match, avant que les Cobras scellent leur victoire 6-4 avec un but dans une cage déserte.

Dimanche, le scénario s’est répété contre les Condors du Cégep Beauce-Appalaches. Après un début de match difficile où les Condors ont pris les devants 4-0, l’Everest a tenté une remontée. Eliot Chaput, Xavier Fournier et Rémy Guy ont inscrit des buts pour ramener leur équipe dans le match, mais Tristan Giroux a marqué en fin de rencontre, confirmant la victoire des Condors par la marque de 6-3.

Des blessures préoccupantes

Le week-end a également été marqué par des blessures importantes. Noah Woodard a quitté la glace samedi après un coup à la tête, tandis que Mika Audibert a subi un sort similaire dimanche en début de match. Jeudi, Jacob Poirier avait déjà rejoint la liste des blessés après avoir été frappé violemment au poignet lors de la victoire contre Valleyfield.

Malgré ces embûches, le retour de Félix Doyon dimanche a apporté un vent de fraîcheur. Il a notamment récolté une passe sur le premier but en carrière de Rémy Guy. Toutefois, l’équipe devra composer avec une profondeur réduite dans les semaines à venir, alors que les joueurs blessés récupèrent.

