Un bel exemple de circularité grâce à un atelier de maillage

Constructions L’Islet-Sud (CLS) en collaboration avec La Coopérative de gestion forestière des Appalaches (CGFA) franchissent une étape de plus dans leurs efforts pour faire progresser le développement durable au sein de leurs organisations.

En 2020 et 2021, une synergie a eu lieu entre trois entreprises de la région, et cela, grâce à un atelier de maillage organisé par Synergie Montmagny | L’Islet. « Grâce à cet atelier nous avons pu rencontrer M. Caron de Constructions L’Islet-Sud et nous avons finalement fait affaire ensemble. Un débouché pour ses résidus de bois ayant été trouvé auprès de l’entreprise Tafisa Canada, il fallait les mettre en copeaux pour qu’ils soient acceptés. C’est là que nous sommes intervenus », précise Jean-François Dubé, directeur adjoint de la CGFA.