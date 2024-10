Un belvédère entre ciel et terre

Un belvédère a été inauguré récemment à Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Situé au croisement de la route de l’Église et du 4e Rang, il offre un point de vue spectaculaire sur les paysages du Kamouraska. L’événement, présidé par la mairesse Annie Levasseur, marque un moment important pour la municipalité, symbole de la collaboration entre les citoyens et plusieurs partenaires financiers et techniques.

« Nous sommes très fiers de cette réalisation », commente la mairesse, en remerciant tous ceux qui ont rendu ce projet possible, notamment Nathalie Picard, ancienne mairesse, qui a vu naître ce projet avant son départ. « C’est grâce à sa vision que nous pouvons aujourd’hui inaugurer cette magnifique structure », a-t-elle ajouté.

Le belvédère lui-même est une œuvre architecturale qui s’inspire des paysages naturels de la région. Marc-Antoine Rodrigue, technologue, architecte et idéateur du projet, explique que la forme de la structure rappelle la ligne d’horizon des montagnes de Charlevoix. Les percements dans la façade translucide du belvédère évoquent les cabourons, ces collines caractéristiques du Kamouraska. La structure, réalisée en bois de pruche, met en valeur le patrimoine naturel, tout en offrant un espace accessible à tous grâce à une rampe facilitant l’accès.

« Les enfants sont invités à explorer la structure et à jouer autour, tandis que les adultes peuvent profiter d’un spectacle unique de jeux d’ombre au coucher du soleil », a précisé M. Rodrigue, saluant la participation de l’architecte Gabriel Lacombe dans la conception de ce projet d’envergure.

Lieu de repos

Au-delà de l’aspect visuel, ce belvédère se veut un lieu de repos et de contemplation pour les citoyens et visiteurs de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Lors de son discours, Mme Levasseur a également rappelé l’importance de préserver cet espace et de veiller à son entretien. Elle a notamment déploré un incident où la structure a été endommagée peu après sa construction. « Il est de notre responsabilité collective d’en prendre soin », a-t-elle insisté.

L’inauguration s’est terminée sur une note festive, avec une chanson écrite par Mme Levasseur elle-même pour l’occasion.

Source : Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska