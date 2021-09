Un bilan de campagne plus que positif pour Simon Bérubé du Bloc Québécois

Alors que la campagne électorale entre dans son dernier droit, le candidat du Bloc Québécois, Simon Bérubé, dit avoir remarqué que les gens étaient heureux d’échanger avec lui dans les quatre coins de la circonscription de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup.

Lors de sa dernière conférence de presse qui a eu lieu le jeudi 16 septembre, le bloquiste s’est montré confiant quant aux résultats des élections du 20 septembre prochain. « Partout où je me suis rendu, de Saint-Just-de-Bretenières à L’Isle-Verte en passant par Saint-Pamphile, j’ai rencontré des citoyennes et des citoyens qui réclament du changement, des entrepreneurs qui demandent à être entendus et soutenus. Ces personnes s’attendent à ce que leur député se tienne debout pour eux, et je persiste à dire que le Bloc Québécois est le seul parti qui se tient debout à Ottawa pour défendre les intérêts du Québec. »

Simon Bérubé a déclaré avoir fait siennes les priorités que les gens ont fait ressortir partout sur le terrain : l’environnement, la solidarité sociale ainsi que l’économie et l’innovation. « Partout, on m’a parlé des changements climatiques, de leurs répercussions sur l’agriculture, sur l’érosion des berges et sur l’avenir des jeunes. » Les familles réclament également le développement du réseau de services de garde, rappelle le candidat bloquiste. « Il est inconcevable que de jeunes parents soient incapables de retourner sur le marché du travail après leur congé parental faute de place en garderie ! Privés de soutien financier adéquat et souvent en situation de précarité, ces jeunes gens ne sont plus disponibles pour les employeurs qui, pendant ce temps-là, doivent faire face à une pénurie de main-d’œuvre que la PCRE aggrave », a lancé le candidat bloquiste.

Simon Bérubé affirme qu’il est temps qu’un député se tienne debout à Ottawa pour toute la population de la circonscription, en dénonçant l’abandon des personnes âgées de 65 à 75 ans qui n’ont pas eu droit au même traitement que leurs aînés, en réclamant plus de soutien pour le secteur forestier, en défendant les intérêts qui concernent notre belle région.

Au terme d’une campagne intense et très active dans la circonscription, le candidat se dit gonflé à bloc et impatient de pouvoir représenter les citoyennes et les citoyens de la région. « J’ai parlé avec des milliers de personnes, je les ai écoutées, mais je les ai surtout entendues. Je suis prêt à les représenter et j’ai hâte de me faire le porteur des dossiers qui les préoccupent afin qu’on puisse enfin se tenir debout à Ottawa. Mais pour cela, j’ai besoin du soutien des électrices et des électeurs le 20 septembre. Le prochain gouvernement sera minoritaire, et l’expérience a démontré que la meilleure façon d’en tirer profit est de donner la balance du pouvoir au Bloc Québécois », a déclaré Simon Bérubé.