Un bilan de saison positif pour l’Everest

Le directeur général ainsi qu’entraîneur-chef de L’Everest de la Côte-du-Sud savait en début d’année qu’il possédait de bons éléments afin d’être compétitif, mais il ne se doutait aucunement à ce moment que ses joueurs se rendraient à un match seulement de pouvoir lever la Coupe Napa au bout de leurs bras. C’est donc sur une note positive que Simon Labrecque a présenté aux médias locaux, le mercredi 22 mai dernier, le bilan de la dernière saison de la formation dont il a la charge.

Sans l’ombre d’un doute, l’Everest aura connu la meilleure période de son histoire depuis que la concession a vu le jour en 2018. Tout en terminant à un point du premier rang de la Ligue de hockey junior AAA du Québec, l’équipe a remporté une série pour la première fois de son histoire, tout en atteignant, aussi pour la première fois, la finale du circuit Figsby.

« Nous sommes très fiers de nos résultats collectifs, de la fiche de 32-11-5, mais également de nos unités spéciales qui se sont classées respectivement troisièmes et deuxièmes en avantage et en désavantage numérique. De plus, nous avons su nous hisser pour la première fois dans le classement hebdomadaire de la Ligue canadienne de hockey junior, ce qui n’est pas rien », a expliqué Simon Labrecque.

Un changement de culture

Simon Labrecque n’était pas satisfait de sa première année en poste, et estimait qu’il devait drastiquement changer la culture de l’équipe afin qu’elle corresponde davantage à ce qu’il recherchait. « Il fallait amener les gens à adopter notre mentalité, et ce, autant le personnel hockey que notre conseil d’administration. Nous nous considérons comme des passionnés, et nous n’hésitons pas à donner du temps pour l’organisation », a-t-il ajouté.

L’équipe a ainsi vu sa saison régulière prendre fin avec six joueurs qui ont récolté une moyenne de points par match supérieure à un. Le duo de gardiens a été l’un des plus solides dans le circuit, avec Alexandre Lauzier et Gabriel Boissonneault qui ont tenu le fort de la formation sudcôtoise au cours de la campagne. De nombreux records d’équipe ont aussi été fracassés au cours des huit derniers mois. Félix Riverin a terminé avec 70 points, alors que Hébert et Lavoie ont conclu la saison avec 68 points.

« Je me dois de souligner l’apport de Thomas Bégin et de Gabriel Boissonneault, qui ont été des éléments majeurs pour notre parcours durant les séries. Bégin a terminé meilleur pointeur des séries, en plus d’être efficace sur les deux côtés de la glace. Boissonneault a amené du leadership aussi dans le vestiaire », a exprimé Labrecque.

Pour le responsable hockey de l’organisation, les prochaines semaines seront intenses puisque la Coupe Québec se déroulera à Saint-Jérôme, et que la préparation du repêchage se déroulant le 15 juin prochain prendra une large place au sein de l’équipe.

Les premiers coups de patin en vue de la prochaine saison se donneront les 3 et 4 août prochain, alors que l’équipe tiendra son précamp au Centre Bruno-Verret à Saint-Étienne-de-Lauzon. Le directeur général croit par ailleurs que son équipe sera aussi performante que l’an dernier.

« J’aimerais remercier mes six joueurs de 20 ans qui ont fait un travail incroyable pour nous. Si un jour nous gagnons un championnat avec nos 17-18-19 ans, ils pourront dire qu’ils ont fait partie de ce succès-là, et du changement de culture de l’organisation. Je remercie Elliot Lavoie, Alexis et Émile Côté, Tristan Laflamme, notre capitaine, Julien Hébert ainsi que Gabriel Boissonneault. Finalement, je ne peux passer sous le silence du travail effectué par tout le personnel hockey de l’équipe », a conclu avec enthousiasme Simon Labrecque.