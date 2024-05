Bye bye maringouins

Les promeneurs qui se rendront à Saint-André-de-Kamouraska cet été, notamment dans le secteur du petit phare, pourront encore une fois profiter du dispositif antimaringouins instauré avec succès en 2017.

« Ça ne fait pas disparaître les moustiques, mais ça rend la vie citoyenne pas mal plus agréable », lance d’emblée le maire Gervais Darisse. « Au total, 30 de ces bornes ont été installées. Chacune couvre 60 mètres de part et d’autre, alors nous avons réussi à entourer tout le village. On dit finalement aux moustiques d’aller jouer ailleurs. »