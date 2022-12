Un bistro japonais dans le Metro Plus Lebel à La Pocatière

Le chef de La fine cantine Chez Mag n’avait visiblement pas envie de se tourner les pouces tout l’hiver. À peine quelques mois après la fermeture saisonnière de son casse-croûte à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Steve St-Pierre revient avec Ramen et Nous, un bistro japonais qui verra le jour entre les murs de Metro Plus Lebel, et qui promet de réchauffer les longs mois de la saison froide avec d’incomparables soupes-repas.

Steve St-Pierre sait mieux que quiconque que le milieu de la restauration est souvent une question d’opportunité. Ainsi, sa conjointe Louise Paradis et lui n’ont pu résister à l’idée de poursuivre dans le domaine lorsqu’ils sont tombés par hasard sur l’annonce de la vente du Casse-croûte de la Halte, devenu depuis La fine cantine Chez Mag, un concept qu’ils ont éprouvé au préalable durant quelques étés à l’île d’Orléans, avant de passer le flambeau aux enfants.

La même chose s’est produite récemment alors que le chef, qui cumule près de 40 ans d’expérience dans le domaine, réfléchissait à un projet de bistro japonais ouvert durant les mois où Mag n’est pas en activité. « Je trouvais l’idée bonne, mais je me disais que ça n’avait aucun sens de louer un espace qu’il aurait fallu tout équiper seulement pour quelques mois dans l’année. J’ai pensé au bistro chez Metro, où tout l’équipement était déjà là, et qui ne fonctionnait plus depuis la pandémie. J’ai contacté Simon Lebel, que je connaissais déjà, on l’a rencontré et il a été emballé par le projet », raconte Louise.

Le 7 décembre, Ramen et Nous, un authentique bistro japonais, ouvrira donc ses portes du mercredi au samedi. Le menu offrira une variété de hot-dogs japonais — appelés « japdogs » — faits à partir de saucisses de bœuf wagyu, quelques entrées d’inspiration japonaise, et d’authentiques bols ramen japonais qui peuvent aisément être qualifiés de soupes-repas.

« On est vraiment dans un type de cuisine que j’aime faire : des soupes à cuisson très longue, faites à partir de bouillons montés à la japonaise, et de vraies pâtes ramen du Japon ; des hot-dogs gourmands sur pain sésame mi-brioché, avec des saucisses de bœuf wagyu faites par un vrai artisan de Saint-Joseph-de-Beauce ; bref, du fait maison avec des produits de qualité et locaux dès que c’est possible », résume le chef.

Ce menu, qui semble avoir été élaboré en quelques semaines à peine, est pourtant le fruit de plusieurs années de recherche pour Steve St-Pierre, qui a évolué comme chef durant plus de 13 ans au Montego à Québec en mettant de l’avant une cuisine fusion à saveurs internationales. « Il n’y aura pas de sushis ni de poke bowls. Notre niche est clairement définie et on compte s’y tenir », confie Steve St-Pierre, convaincu que les gens de La Pocatière répondront positivement à cette nouvelle offre, ne serait-ce que par la nature accessible des prix de sa proposition.

Dans un supermarché

L’installation de Ramen et Nous dans environnement de supermarché ne semble pas inquiéter outre mesure son idéateur. Le bistro ayant un accès direct de l’extérieur, il ne sera pas accessible à partir de l’intérieur du Metro Plus Lebel. Le couple promet aussi recréer une ambiance agréable et japonaise à la fois, pour ceux qui choisiront de manger sur place. « Je crois que notre présence va créer de la vie dans cette section de l’épicerie. En plus, on est chanceux, car nos employés de Chez Mag ont tous accepté de revenir travailler pour nous. Autant pour eux que pour moi, ça sera très agréable de pouvoir explorer deux univers culinaires aussi différents. »