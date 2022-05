« Le ministère demande qu’on isole la dépense (NDLR : des médicaments onéreux), car il y a une inflation importante. Il y a un écart entre le budget et le réel. Le Ministère veut suivre l’évolution des coûts donc on doit l’isoler, les mettre à part et, en cours d’année, le Ministère viendra appuyer au réel le dépassement des coûts », a dit la PDG du CISSS Isabelle Malo.

« On a demandé aux directeurs ce qu’il était possible de faire sans toucher l’offre de services. On a regardé la réduction de frais de déplacement, le matériel de bureau, la réduction des coûts d’énergie, des locations et des baux qu’on n’aura pas besoin de renouveler. Le télétravail nous permet de réduire certains baux », ajoute Mme Malo.

En prévision de l’été, en raison des vacances du personnel, « on est à pied d’œuvre, activement en travaux. On devrait avoir une idée plus juste de notre planification au début de juin. On doit valider l’intérêt de nos travailleurs à faire du temps supplémentaire régulier. On va regarder l’ajustement de certaines activités, exemple au niveau chirurgical, car on veut que les gens prennent des vacances », soutient Mme Malo.