Dix ans d’entrepreneuriat : Les étoiles de Marie-Chloé Duval et Pascal Dumais brillent maintenant sur le mur des célébrités

C’est le 28 mars dernier que deux personnalités ont ajouté leur étoile au mur des célébrités entrepreneuriales de l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Ce sont Marie-Chloé Duval, artiste en art visuelle, et Pascal Dumais, entrepreneur en plomberie, les coprésidents d’honneur des dix ans d’entrepreneuriat de cette école, qui reçoivent cet honneur à la fois prestigieux et unique. Les récipiendaires figurant déjà sur le mur sont Eve Landry et Sandy Beaulieu, ainsi que Simon Dion-Viens et Claude Béchard.

Le mur des célébrités vise à mettre en lumière la passion entrepreneuriale d’anciens finissants et finissantes de cette école secondaire, des gens qui ont réussi, qui ont persévéré, qui rayonnent dans leur milieu professionnel, qui sont devenus des modèles pour les élèves de cette institution, la première école entrepreneuriale au Bas-Saint-Laurent. L’aménagement de ce mur en 2013 est d’ailleurs une initiative de deux anciennes élèves qui en ont fait un projet entrepreneurial, dont Kim Desjardins qui est maintenant enseignante au sein de cette école et qui était présente lors de la cérémonie. Rappelons que ce projet avait été créé afin de démontrer aux élèves de l’école l’importance de croire en ses rêves et de tout faire pour les réaliser.

Mme Duval a affirmé qu’elle était très touchée de cet honneur.

« Je suis également profondément heureuse de voir que l’art est célébré et mis de l’avant tant pour l’aspect créatif qu’entrepreneurial. C’est tellement aligné avec mes objectifs d’artiste, soit de pouvoir promouvoir des choix de carrières différentes et moins connues. Je suis sincèrement reconnaissante de ce que l’École secondaire Chanoine-Beaudet m’a apporté sur le plan humain. C’est là que j’ai eu la chance de me découvrir dans ma maturité et ma prise de responsabilités, et ça, c’est un apprentissage qui me sert encore chaque jour. »

Quant à M. Dumais, il s’est dit très reconnaissant.

« Je remercie l’École secondaire Chanoine-Beaudet de contribuer et de soutenir la culture entrepreneuriale de demain. Je suis reconnaissant qu’on m’ait sélectionné malgré mon parcours scolaire moins standard. Le passage du secondaire est une période où l’on apprend à découvrir nos talents, nos passions aussi. Merci d’offrir différents chemins pour accéder à la réussite et, surtout, merci aux membres du personnel qui ont su faire la différence dans mon parcours scolaire. J’espère pouvoir inspirer d’autres jeunes à oser l’entrepreneuriat. »