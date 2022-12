Un classique de la littérature chilienne traduit par une femme de L’Islet

Le 24 novembre dernier a eu lieu à Montréal le lancement de Mauvaises fréquentations, un recueil de nouvelles de l’écrivain chileno-canadien José Leandro Urbina traduit en français par Julie Turcotte, une femme native de L’Islet qui est revenue s’installer dans la région il y a quatre ans.

Publié à l’enseigne de Lugar Común, une maison d’édition trilingue basée à Ottawa, le recueil de nouvelles aborde le coup d’État de 1973 au Chili sous l’angle des effets dévastateurs qu’il a eus dans la vie de nombreux Chiliens. Usant d’une prose dense et dépouillée pour relater des histoires faisant parfois plusieurs pages, parfois quelques lignes seulement, Urbina brosse le portrait d’une société divisée et marquée au fer rouge par la violence militaire. Publié pour la première fois en 1978 au Canada et considéré par plusieurs spécialistes comme une œuvre phare de la littérature chilienne sur le coup d’État, le livre a été réédité à de multiples reprises, notamment en Espagne et au Chili. Il n’avait cependant encore jamais été traduit en français.

Le lancement de Mauvaises fréquentations a marqué l’aboutissement d’un projet ayant pris naissance il y a une dizaine d’années et qui a conduit la traductrice au Chili dans le cadre de sa maîtrise à l’Université McGill.

La traduction de Turcotte a reçu des commentaires élogieux. « Le texte français rend très bien les subtiles variations de registre et d’argot spécifiquement chilien qui changent d’une nouvelle à l’autre, et même d’un personnage à l’autre », a affirmé Hugh Hazelton, professeur émérite agrégé d’espagnol à l’Université Concordia et expert de la littérature latino-canadienne. « Au lieu de suivre le texte mot par mot, la traductrice a capté le sens des expressions et tournures de phrase en espagnol et cherché le meilleur équivalent en français », a expliqué celui qui a aussi évalué le mémoire de maîtrise de Turcotte et animé la discussion autour du livre d’Urbina lors du lancement.

Mauvaises fréquentations est disponible en ligne sur le site de Lugar Común à lugarcomuneditorial.com/en. Il sera offert sur Amazon sous peu, et peut également être commandé directement auprès de votre librairie préférée.

Source : Julie Turcotte