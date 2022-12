Marché de Noël de La Pocatière 2022 : Un évènement pour une bonne cause

La 8e édition du Marché de Noël de La Pocatière s’est tenue les 26 et 27 novembre à la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Dans une ambiance de Noël, la clientèle était au rendez-vous pour cet évènement mettant de l’avant une soixantaine d’exposants de la région ainsi que leurs produits de création artisanale et agroalimentaires de qualité, encore plus diversifiés cette année. À la clôture du Marché de Noël, les Chevaliers de Colomb du Conseil 5425 Sainte-Anne, organisateur du Marché de Noël de La Pocatière, ont remis à la Fondation André-Côté une partie des profits générés par la location de tables aux exposants, soit un montant de 1500 $. Le reste des profits sera retourné auprès de la communauté.

Lors de son passage au Marché de Noël de La Pocatière, le député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup Bernard Généreux a réalisé une entrevue en direct avec le Grand Chevalier, Stéphane Michaud, contribuant à promouvoir l’évènement et surtout reconnaître tout le travail et la qualité des produits des exposants. De nombreux tirages de produits des exposants ont eu lieu sur la page Facebook « Marché de Noël de La Pocatière » du 21 au 25 novembre par la Fondation André-Côté. Une vingtaine d’œuvres collectives réalisées par les enfants du CPE La Farandole et les milieux familiaux affiliés et de La Petite École Montessori de La Pocatière ont été exposées lors de ce Marché de Noël.

Source : Développement économique La Pocatière