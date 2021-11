Un club pour la pratique de sports canins attelés

Le canicross, la cani-rando ou le cani-vtt (bikejoring), vous connaissez ? Il s’agit de nouveaux sports attelés de plus en plus en vogue pratiqués par des humains attelés… à des chiens ! Dans Kamouraska–Rivière-du-Loup, le club Les Loups Attelés basé à Notre-Dame-du-Portage encourage la pratique de ces nouvelles activités entre maîtres et pitous, depuis le printemps 2020.

Clémence Godon, résidente de Mont-Carmel, a joint Les Loups Attelés à l’été 2020. N’étant pas sportive de nature, elle était à la recherche d’une activité physique suffisamment intense pour que son chien nordique, un husky-labrador, puisse se dépenser adéquatement. Son coup de cœur pour ces sports a été immédiat, au point où elle s’implique désormais comme administratrice au sein du Club fondé par le président Rocky Bérubé.

« Je me suis même mis à la course à pied en parallèle question d’être en mesure de mieux suivre mon chien lors des sorties du Club », raconte-t-elle.

Les sports canins attelés sont essentiellement des activités sportives que l’homme pourrait pratiquer seul ou avec son chien en laisse, comme la course à pied, le vélo ou la randonnée pédestre. La particularité réside essentiellement dans l’équipement qui lie le maître à l’animal. Dans le cas du canicross ou de la cani-rando, par exemple, le maître dispose d’un harnais à sa taille relié au chien par une corde bungee. En action, il se laisse entièrement diriger par le chien qui ouvre le chemin, se limitant qu’à quelques indications occasionnelles.

« Ça prend quelques sorties avant de t’habituer à t’abandonner à ton chien. Mais quand tu finis par y parvenir, tu ne fais qu’un avec lui et c’est vraiment impressionnant la complicité et la confiance qu’on développe avec notre animal », poursuit Clémence.

Se faire connaître

Depuis sa création il y a un an et demi, le club Les Loups Attelés compte 12 membres, tous des passionnés ayant une certaine expérience pour les sports canins attelés. Les trois mots qui définissent le Club sont « tracker » (suivre), rallier et s’amuser. L’objectif est que la pratique des sports soit accessible à tous.

Les maîtres et les chiens les plus compétitifs du lot ont toutefois la possibilité de joindre un réseau de compétitions supervisées par la Mushers et athlètes canins du Québec (MACQ), une association qui fait la promotion des sports canins attelés et à laquelle Les Loups Attelés sont affiliés. Des courses où le temps n’est pas pris en considération et auxquelles les participants n’ont qu’à s’abandonner au plaisir de la pratique du sport existent également.

« C’est des sports qui se pratiquent avec presque toutes les sortes de chiens, sauf peut-être les chiens nains. Il faut dire qu’on n’accepte pas des maîtres avec des chiots et qu’on attend la fin de leur croissance avant de les initier aux sports. Généralement, les chiens atteignent leur pleine capacité physique vers deux ans », précise Clémence.