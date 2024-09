Un colloque dédié au marché institutionnel au Bas-Saint-Laurent

L’association Saveurs du Bas-Saint-Laurent invite les producteurs et transformateurs de la région à participer à une journée d’information et de réseautage dédiée au marché institutionnel, le 15 octobre prochain à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

Sous le thème « Emballons-nous pour le marché institutionnel », cette journée s’adresse à toutes les entreprises bioalimentaires qui souhaitent mieux comprendre les attentes et les opportunités de ce marché en plein essor. Des conférences inspirantes, des ateliers pratiques et des sessions de réseautage permettront aux participants de développer des stratégies d’emballage adaptées et de mieux appréhender les exigences spécifiques des institutions.

« Le marché institutionnel est un segment de marché souvent méconnu. Il représente néanmoins des opportunités qui peuvent être très intéressantes pour les entreprises de la région », ajoute madame Nicole Lavoie, directrice générale des Saveurs du Bas-Saint-Laurent.

Programmation

Les différentes conférences traiteront entre autres de la démystification du marché institutionnel et des offres d’accompagnement et des fonctions essentielles de l’emballage avec des erreurs concrètes à éviter. La journée se terminera par un panel sur les défis et les occasions d’affaires du marché institutionnel, ainsi que par des rencontres individuelles avec des experts pour discuter de projets spécifiques.

Parmi les thèmes abordés, Fonctions essentielles de l’emballage et erreurs à éviter, avec Louis Papineau de Papineau & Co; Démystification du marché institutionnel et accompagnement, par Sophie Vincent du Centre Humami; La stratégie nationale d’achat d’aliments québécois, par Rubis Lyodi du MAPAQ; Portrait du marché institutionnel au Bas-Saint-Laurent, avec Anne-Marie Saunier de l’ITHQ; et une présentation de l’approvisionnement du CISSS Bas-Saint-Laurent.

