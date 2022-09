Un comité des loisirs majoritairement féminin à Mont-Carmel

Neuf mamans et un papa de Mont-Carmel ont décidé de mettre la main à la pâte pour dynamiser leur municipalité. Le Comité des loisirs de Mont-Carmel, fraîchement créé, promet déjà des activités phares d’ici la fin de 2022.

Cette nouvelle aventure qui commence pour ces huit parents bénévoles et deux représentantes de la Municipalité n’aurait pas été possible sans un examen de conscience achevé par une poignée de citoyens de Mont-Carmel. Quelques mois plus tard, la présidente Josée-Ann Dumais se dit fière de voir ce comité prendre forme avec à sa tête une forte majorité de femmes, à la fois mères et professionnelles.

« On était quelques-uns à s’être rassemblés pour échanger sur le dynamisme dans la municipalité. Tout le monde était envieux de l’époque où ça « grouillait » davantage et que Mont-Carmel faisait la fierté du Kamouraska. Si on s’entendait tous pour vouloir retrouver cette énergie passée, il a aussi fallu se regarder le nombril et réaliser que peu parmi nous s’impliquaient réellement pour que ça bouge », résume la présidente du nouveau comité, Josée-Ann Dumais.

Gonflés à bloc, quelques-uns des citoyens ayant participé à cette réflexion ont décidé de créer un comité des loisirs en relève au défunt comité de la famille, disparu avec l’arrivée de la pandémie en 2020, mais aussi par épuisement des bénévoles. Beaucoup plus large, le mandat se veut aussi intergénérationnel et non seulement axé sur les parents et les enfants.

Partenaire important, la Municipalité de Mont-Carmel donne son appui à la démarche par le biais de sa conseillère municipale Mélody Dionne et de son agente de développement Stéphanie Lévesque qui s’impliquent toutes les deux dans le comité. Un budget, qui serait voté prochainement par le conseil municipal, doit aussi permettre la concrétisation de la programmation d’activités prévues pour 2022-2023, dont une pour l’Halloween, une autre à Noël, et possiblement un événement de plus en saison hivernale.

« Cette collaboration de la Municipalité, ça vaut de l’or. S’impliquer, c’est une chose, mais quand on sait qu’on est appuyé c’est beaucoup plus motivant. Personne au sein du comité ne voulait sentir qu’on était seuls à mener la barque », poursuit Josée-Ann Dumais.

Projet ados

Toujours en phase préliminaire, un projet spécifique aux adolescents de Mont-Carmel promet d’être élaboré par le comité des loisirs. Josée-Ann Dumais rappelle que l’école primaire de la municipalité déborde d’enfants et que plusieurs approchent l’adolescence. Outre le parc ou la patinoire, il existe cependant peu d’activités ou de lieux répondant aux besoins spécifiques des adolescents du village. Une équipe au sein du comité aura pour mandat d’aller à leur rencontre pour les sonder.