Un décès lié à la COVID-19 dans L’Islet

« La personne décédée résidait dans la MRC de L’Islet. La direction du CISSS de Chaudière-Appalaches offre ses sincères condoléances à la famille et aux proches de cette personne et leur fait part de son soutien dans cette épreuve », a-t-on indiqué par voie de communiqué.

Par ailleurs, mentionnons que la population de L’Islet n’a plus à suivre les mesures spéciales d’urgence depuis lundi.

La région est revenue à la zone rouge dite « ordinaire », c’est-à-dire que les écoles secondaires ont rouvert leurs portes, avec les secondaires 3, 4 et 5 en alternance, les commerces non essentiels peuvent accueillir de nouveau des clients et le couvre-feu est désormais à 21 h 30 au lieu de 20 h.