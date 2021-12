Un déménagement bénéfique pour TVCK

TVCK occupe maintenant une partie de l’ancien hôtel de ville de Saint-Pascal et son studio, qui porte maintenant le nom de Desjardins, prend place dans l’ancienne salle du conseil. « Ça nous permet d’être plus visibles, dans un endroit stratégique », indiquait la directrice générale Anne-Christine Charest.

TVCK pourra donc fêter ses 50 ans en juin 2022 dans ses nouveaux espaces, beaucoup plus grands. « Notre ancien studio n’avait pas nécessairement la bonne hauteur et nous empêchait de faire certains plans. Comme on a plus d’espace, on pourra faire plusieurs plateaux, plusieurs décors, sans devoir les enlever continuellement. Aussi, le studio pourra être loué au besoin pour la tenue de conférences de presse, à titre d’exemple », a-t-elle ajouté.