Un dîner-conférence couronné de succès avec Régis Labeaume

L’ancien maire de Québec Régis Labeaume a livré un plaidoyer sur l’importance des régions lors du dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce de Kamouraska-L’Islet, et présenté le 21 mai dernier au Centre socioculturel de Saint-Pascal.

La rencontre était animée par Gabriel Hudon, entrepreneur bien connu de la région, sous une formule décontractée. Assis l’un devant l’autre, les deux hommes ont offert des échanges qualifiés de riches et inspirants autour des défis et des réalités du milieu entrepreneurial. Selon lui, le regroupement des régions est très important pour avoir un poids sur la scène politique.

M. Labeaume a donné plusieurs conseils aux entrepreneurs présents à travers les thèmes abordés. Il a notamment insisté sur le courage nécessaire pour entreprendre, soulignant aussi l’importance pour les entrepreneurs de se regrouper afin de partager leurs enjeux et leurs expériences. Il a également mis en lumière le rôle crucial des travailleurs étrangers pour soutenir le développement des entreprises en région, dans un contexte de pénurie importante de main-d’œuvre.

« Les jeunes sont toffs à gérer. Ils ne pensent pas comme nous, mais vous devez les écouter et essayer de les comprendre en vous mettant à leur place et tenter de penser comme eux. Suite à ma dernière élection, j’avais trois jeunes dans mon équipe et pour certaines décisions, comme par exemple les jardins communautaires, je leur ai dit de faire ce qu’ils voulaient, parce je me suis aperçu que je vieillissais et que je n’en comprenais pas vraiment la nécessité. » Concernant l’immigration en région, il a mentionné qu’elle est un atout précieux, et qu’elle est nécessaire.

Les discussions ont également porté sur l’incertitude économique actuelle, notamment en lien avec la situation chez nos voisins du sud, ainsi que sur la nécessité de miser davantage sur l’innovation pour assurer la pérennité et la croissance des entreprises.

L’importance croissante de l’intelligence artificielle dans le monde des affaires a aussi été évoquée comme un levier incontournable pour demeurer compétitif. « Dépêchez-vous de comprendre ça ! » M. Labeaume a exprimé avoir grandement apprécié sa présence dans la région, et la qualité des échanges avec les participants.