Laurier Michaud remporte l’investiture libérale dans Côte-du-Sud

Les membres du Parti libéral du Québec (PLQ) de la circonscription de Côte-du-Sud ont choisi Laurier Michaud pour porter leurs couleurs lors des prochaines élections générales prévues à l’automne 2026. L’ancien sergent de la Sûreté du Québec a remporté l’investiture tenue le dimanche 31 mai à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli.

Le dévoilement du résultat, initialement prévu à 15 h 30, a finalement eu lieu une vingtaine de minutes plus tard devant les militants réunis pour l’occasion. Laurier Michaud affrontait la mairesse de Saint-Joseph-de-Kamouraska, Nancy Saint-Pierre, ainsi que Benoît Cloutier de Berthier-sur-Mer.

Même si le résultat détaillé du scrutin n’a pas été rendu public, environ 52 % des quelque 1 000 membres libéraux de Côte-du-Sud se sont déplacés à Saint-Jean-Port-Joli pour voter. Selon les informations obtenues, le vote s’est joué de façon très serrée entre Laurier Michaud et Nancy Saint-Pierre. Les membres devaient par ailleurs exercer leur droit de vote en personne.

Résident de la région depuis près de 30 ans, Laurier Michaud a mené sa campagne en mettant de l’avant plusieurs enjeux régionaux, notamment l’amélioration de la couverture cellulaire, le soutien aux secteurs forestier et agricole, le développement des PME ainsi que le maintien des services de proximité, particulièrement en santé.

« Le vrai travail commence »

Dans son discours de victoire, le candidat libéral a tenu à remercier sa conjointe, ses bénévoles, ses partisans ainsi que ses adversaires.

« Membres du Parti libéral, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis fier et à quel point je vais être engagé pour défendre les intérêts de la Côte-du-Sud. Je voudrais commencer par remercier ma femme, Manon, parce qu’elle a mis un petit peu la vie de son mari sur pause. On a tous travaillé très fort pour cette campagne-là », a-t-il déclaré.

Laurier Michaud a également souligné l’engagement de Nancy Saint-Pierre et de Benoît Cloutier au cours de la campagne. « Je voudrais remercier du fond du cœur Nancy Saint-Pierre et Benoît. Je sais à quel point on s’est engagé. Je sais à quel point on a investi du temps, de l’énergie. Nos tripes étaient sur la terre », a-t-il ajouté.

Tout en savourant sa victoire, le nouveau candidat libéral a insisté sur les responsabilités qui l’attendent au cours des prochains mois. « Cette victoire, oui, j’en suis fier, mais elle vient avec une grande responsabilité. Parce que oui, aujourd’hui, c’est un jour de victoire. On l’apprécie, on le fête, mais, demain, le vrai travail commence. Et soyez sûrs que je vais être au rendez-vous », a-t-il affirmé.

Laurier Michaud a indiqué qu’il entendait rapidement élaborer un programme régional en cohérence avec les orientations du Parti libéral du Québec. « Pour notre coin de la Côte-du-Sud, les jours meilleurs sont à venir. Oui, je vais travailler fort pour vous », a-t-il conclu.

Les adversaires tendent la main

Malgré leur déception, les deux autres candidats ont assuré vouloir collaborer avec le nouveau porte-couleurs libéral dans les mois à venir. Nancy Saint-Pierre a indiqué qu’elle demeurait ouverte à un éventuel retour en politique partisane. « Pas à mon âge, on est encore jeune! », a-t-elle lancé avec humour lorsqu’interrogée par l’animateur Richard Bossinotte sur la possibilité de vivre à nouveau une telle expérience.

De son côté, Benoît Cloutier a choisi de mettre l’accent sur l’unité du parti à l’issue du scrutin. « C’est le parti qui a gagné aujourd’hui. On voit que les gens sont prêts à voter pour le Parti libéral. Nous autres, on est prêts », a-t-il déclaré.

Avec cette victoire, Laurier Michaud devient officiellement le candidat du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Côte-du-Sud en vue du scrutin provincial d’octobre 2026.