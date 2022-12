Un élan de générosité pour la guignolée de l’option Médias

La dixième édition de la guignolée de l’option Médias avait lieu le jeudi 1er décembre dernier, à l’intersection de la 1re Rue et de la 6e Avenue.

Fidèles au poste, les étudiants du programme Arts, lettres et communication option Médias du Cégep de La Pocatière ont bravé le froid et le vent afin de récolter des dons au profit de Moisson Kamouraska. L’argent amassé servira à concevoir des paniers de Noël, pour que chacune des familles de la région puisse vivre la magie des Fêtes. Grâce à la générosité des gens, les étudiants ont pu amasser 10 000 $, portant à 85 000 $ le total remis à divers organismes depuis les débuts de l’implication du programme Médias.

En plus d’être présents sur la rue, les étudiants ont prêté main-forte aux bénévoles de Moisson Kamouraska en triant les denrées non périssables. D’ailleurs, il est toujours possible d’aller porter des dons à cet organisme. Ils seront ensuite redistribués aux personnes dans le besoin. Depuis 2001, à la grandeur du Québec, la guignolée des médias récolte des dons pour les familles plus démunies.

Source : Option Médias