Un été rempli d’aventures pour les jeunes de Quartier-Jeunesse 1995

L’été 2026 aura été marqué par de nombreuses activités pour les jeunes de Quartier-Jeunesse 1995, la Maison des jeunes de Saint-Pascal. Au total, 34 jeunes âgés de 11 à 16 ans ont pris part aux activités estivales, qui comprenaient notamment 14 sorties.

La programmation a permis aux adolescents de vivre plusieurs expériences, dont une partie de baseball des Capitales de Québec, une journée au Village vacances Valcartier, et une visite au Sanctuaire de loups Lupo, à Sainte-Apolline-de-Patton.

Les activités ne se sont pas limitées aux sorties. Plusieurs soirées ont également été organisées à la Maison des jeunes de Saint-Pascal. Les jeunes ont participé à des discussions autour d’une crème molle, à des soirées entre amis, à des activités spontanées, ainsi qu’à des feux de camp durant les belles soirées d’été.

Selon Quartier-Jeunesse 1995, ces moments permettent notamment de créer des liens. La Maison des jeunes se veut un endroit où les adolescents peuvent être eux-mêmes, se retrouver, et participer à des activités qui leur ressemblent.

L’organisme tient par ailleurs à remercier ceux qui ont contribué à faire de la saison estivale une réussite, soulignant l’énergie et la participation des jeunes, ainsi que les moments partagés.

Même si l’été tire à sa fin, les activités de Quartier-Jeunesse 1995 se poursuivent durant l’année scolaire. La Maison des jeunes demeure active, avec une programmation adaptée aux jeunes et à leurs besoins. L’organisme invite la population à consulter sa page Facebook pour connaître l’horaire et les activités à venir.