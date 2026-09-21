Un atelier culinaire de plus de 30 000 $ à Bon-Pasteur

Les élèves de l’École secondaire Bon-Pasteur de L’Islet disposent désormais d’un atelier culinaire entièrement modernisé. Représentant un investissement de plus de 30 000 $, le projet permettra notamment de bonifier les activités des Brigades culinaires de La Tablée des chefs, et d’accueillir une nouvelle concentration en arts culinaires et vie autonome.

L’établissement a récemment inauguré ses nouvelles installations, réalisées grâce à la contribution de plusieurs partenaires du milieu et du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS).

Le projet comprenait notamment le remplacement des cuisinières et des plaques de cuisson, ainsi que différents travaux de réaménagement. Les élèves disposent maintenant d’installations plus modernes et sécuritaires, adaptées à l’apprentissage de la cuisine.

L’atelier culinaire occupait déjà une place importante dans la vie scolaire. Il accueille notamment les Brigades culinaires de La Tablée des chefs, un programme soutenu par IGA, qui permet aux jeunes de se familiariser avec la cuisine, les saines habitudes alimentaires et le travail d’équipe.

Les nouvelles installations serviront également à la concentration Arts culinaires et vie autonome, offerte aux élèves du deuxième cycle. Il s’agit de la première concentration de ce genre proposée dans une école secondaire du CSSCS.

Plusieurs partenaires mobilisés

Le projet a été rendu possible grâce à la collaboration de l’École secondaire Bon-Pasteur, du CSSCS, du Magasin CO-OP de Montmagny, de la Caisse Desjardins du Grand-L’Islet, d’Accent meubles Montmagny, et de la Fondation Richelieu Montmagny.

« La réalisation de ce projet est le fruit d’une remarquable concertation entre plusieurs partenaires du milieu, qui ont uni leurs efforts pour offrir aux jeunes un environnement d’apprentissage à la hauteur de leurs aspirations », souligne le directeur général du Magasin CO-OP de Montmagny, Francis Rouleau.

Pour la directrice de l’École secondaire Bon-Pasteur, Lucie Nadeau, les retombées dépasseront l’apprentissage de la cuisine. « Ce tout nouvel espace culinaire offrira à nos élèves un environnement stimulant, où ils pourront développer des compétences essentielles à leur autonomie », affirme-t-elle.

Elle remercie également les partenaires financiers, le Magasin CO-OP de Montmagny pour la prise en charge du projet, ainsi que le Service des ressources matérielles du Centre de services scolaire pour la réalisation des travaux. « C’est véritablement un cadeau significatif pour les élèves de Bon-Pasteur ! », conclut-elle.

Au-delà des équipements, ce projet représente un investissement direct dans la réussite éducative, le développement de l’autonomie, et la préparation de la relève. Les compétences acquises dans cet atelier permettront aux élèves de développer des habitudes de vie saines, de découvrir les métiers liés à l’alimentation et à la restauration, et de vivre des expériences pédagogiques enrichissantes qui les accompagneront tout au long de leur parcours.