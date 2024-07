Un été riche en découvertes au MQAA de La Pocatière

Cet été, le Musée québécois de l’Agriculture et de l’Alimentation (MQAA) de La Pocatière propose des expositions qui mettent en lumière l’histoire et l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation au Québec. La découverte de la fameuse graine du désormais légendaire melon de Montréal en fait partie, ce qui a fait courir tout le gratin du Kamouraska au lancement de la saison.

La mystérieuse graine fait partie de l’exposition dédiée aux semences patrimoniales. « Le Musée a mis un accent particulier sur cette semence patrimoniale qui a gagné en visibilité grâce à la couverture médiatique. « Tout l’aspect des semences patrimoniales est un thème très d’actualité. Nous avons senti que c’était le bon moment de mettre en valeur ces trésors », souligne la directrice générale, Mme Hénault-Tessier.

L’exposition se divise en deux volets : une salle didactique présentant les différentes particularités des semences, leur rôle biologique, et l’histoire des semences au Québec et ailleurs, ainsi qu’un laboratoire où les visiteurs peuvent observer la germination de semences ancestrales grâce à une application web développée en collaboration avec Biopterre.

En parallèle, la seconde partie de l’exposition explore le lien entre l’art et la botanique. Cette salle présente des œuvres d’art contemporain inspirées par la nature et les semences, mises en parallèle avec des artefacts historiques. « Nous voulons que les visiteurs réfléchissent à la manière dont l’art et la botanique se croisent et s’influencent », explique la directrice générale.

Un centenaire et autres plaisirs

En plus de cette exposition phare, le MQAA présente également une exposition sur le centenaire de l’UPA, intitulée Le cœur au ventre depuis 100 ans. Cette exposition retrace l’histoire et l’impact des agriculteurs sur la société québécoise, mettant en lumière leur rôle crucial au cours des cent dernières années.

Les expositions permanentes du musée restent aussi accessibles aux visiteurs. Celles-ci offrent une immersion dans la vie rurale québécoise de 1850 à 1930, permettant aux visiteurs de découvrir les pratiques agricoles et les modes de vie d’antan.

Pour enrichir cette offre, le MQAA propose des conférences et des activités de médiation pour les jeunes. « Nous voulons que chacun, du plus jeune au plus âgé, puisse trouver quelque chose d’intéressant et d’enrichissant », note Mme Hénault-Tessier. Des salles interactives permettent aux enfants de découvrir les semences de manière ludique, tandis que les adultes pourront approfondir leurs connaissances lors de conférences thématiques prévues en août et septembre.

Le musée est ouvert tous les jours de 10 h à 17 h. « Nous espérons accueillir de nombreux visiteurs cet été, et nous avons travaillé dur pour proposer des expositions qui plairont à toute la famille », conclut Mme Hénault-Tessier. Tous les détails sont disponibles au MQAA.ca.