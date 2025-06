Un été vivant et éducatif au Jardin floral de La Pocatière

La programmation estivale 2025 du Jardin floral de La Pocatière a été officiellement dévoilée le 27 mai lors d’un cinq à sept festif organisé en l’honneur de ses partenaires, bénévoles et collaborateurs, réunis pour souligner leur apport essentiel à la vitalité de ce lieu bien enraciné dans la communauté.

Cette activité de reconnaissance fut l’occasion de souligner l’engagement de ceux qui contribuent, année après année, à la pérennité et à l’essor du jardin. Présentée par la Caisse Desjardins de L’Anse de La Pocatière, la saison 2025 propose une offre culturelle et horticole diversifiée : huit ateliers interactifs, trois concerts en plein air, deux expositions mêlant art et environnement, et une foule d’activités à venir tout au long de l’été.

L’une des nouveautés phares de la saison est le retour attendu du Jardin-Jeune, un programme éducatif destiné aux enfants de 7 à 12 ans, offert tous les mardis et vendredis avant-midi, du 27 juin au 22 août. Dans un espace qui leur est réservé, les jeunes pourront découvrir les joies du jardinage aux côtés d’Élie, animateur-horticulteur, en cultivant leur propre parcelle, et en apprenant à reconnaître les plantes et les insectes utiles.

« Le programme Jardin-Jeune est une priorité d’ordre sociale et environnementale, c’est l’occasion pour le jardin de contribuer, à son niveau, au développement collaboratif, éducatif des enfants », affirme Kathleen Aubry, présidente du Jardin floral.

Inspirée des Jardinets d’écoliers initiés en 1938 par le frère Marie-Victorin, cette formule renouvelle l’éducation par la nature et par l’action, dans un esprit de camaraderie. Elle vise aussi à éveiller les enfants aux préoccupations écologiques contemporaines, tout en favorisant l’autonomie et l’apprentissage collectif.

Les inscriptions pour les différentes activités sont ouvertes en ligne, par courriel, ou sur place à la pépinière. Le Jardin floral invite la population à suivre les réseaux sociaux pour rester à l’affût de sa programmation évolutive.