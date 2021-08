Un évènement spécial Bonjour la visite pour la fête du Travail

Le comité organisateur du Festival Bonjour la visite tiendra un évènement spécial les 3 et 4 septembre prochains en plein cœur de Saint-Pascal, soit principalement au parc Ernest-Ouellet.

Cet évènement a pour objectif d’égayer les citoyens de Saint-Pascal et des environs qui ont dû s’isoler pendant plus d’un an sans recevoir de visite. Puisque la pandémie ne permet pas la tenue d’une version habituelle du Festival Bonjour la visite, le comité organisateur offre gratuitement deux jours de festivités sous le titre Évènement Bonjour la visite.

Le vendredi 3 septembre en soirée, tous sont invités au Gazébo Desjardins sous les rythmes des plus grands succès interprétés par le Duo Rock On. Le samedi 4 septembre en après-midi, ou le 5 septembre en cas de pluie, le train « Promutuel Express » des tout-petits circulera dans le Parc Ernest-Ouellet. Au même endroit, la clientèle jeunesse pourra apprécier le spectacle « L’orgue du gentil géant » mettant en vedette le gentil géant Monsieur Petit et son fidèle assistant, l’espiègle singe Cacahuète. En cas de pluie, le spectacle sera présenté au centre communautaire Robert-Côté. Toujours le samedi après-midi, un spectacle mobile circulera dans les rues de la ville et fera des arrêts aux différentes résidences pour aînés en plus de faire un parcours dans de nombreux quartiers pour animer les citoyennes et citoyens. Les détails suivront sur le site Internet du Festival Bonjour la visite au cours des prochains jours.