Un exercice démocratique réussi selon la TREMBSL

Au lendemain des élections provinciales qui ont vu la Coalition avenir Québec reportée au pouvoir, les membres de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) félicitent les gagnants de la région et remercient tous ceux et celles qui ont participé à cet important exercice démocratique.

« Nous avons eu la chance d’assister à un grand débat d’idées, une campagne propre, qui s’est déroulée dans le respect et l’intelligence, analyse Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président de la TREMBSL. C’est pourquoi nous tenons à souligner la contribution de tous les citoyens, candidats, bénévoles, travailleurs, organismes et institutions qui se sont impliqués dans l’organisation des débats ou qui ont prêté leurs installations afin que la population exerce son droit de vote dans un cadre sécuritaire et serein. N’oublions jamais que la démocratie constitue une richesse inestimable et que de nombreux peuples luttent toujours pour l’obtenir à travers le monde », souligne-t-il.

Au total, 25 personnes, représentant neuf partis politiques, ont présenté leur candidature dans les quatre circonscriptions du Bas-Saint-Laurent. Parmi celles-ci, on compte 15 hommes et dix femmes. « On voit de plus en plus de femmes s’impliquer en politique et cela se reflète dans la région, puisque deux candidates ont été élues, soient Amélie Dionne, dans Rivière-du-Loup–Témiscouata, et Maïté Blanchette Vézina, dans Rimouski, constate Solange Morneau, mairesse de Saint-Pascal et membre de la TREMBSL. Souhaitons qu’on retrouve cette parité au conseil des ministres et que les femmes y occupent des postes de hautes responsabilités, au même titre que leurs collègues masculins », témoigne-t-elle.

Le taux de participation a atteint 68,5 % dans la région, contre 66 % pour le Québec. C’est à Rimouski qu’il a été le plus élevé à 71,7 %. « Je me réjouis de voir que le taux de participation est supérieur dans la région, mais je demeure préoccupé par sa baisse constante au fil des années à l’échelle de la province. En 2014, il était de 71,4 %. En 2018, il baisait à 66,4 %, observe Francis St-Pierre, préfet de la MRC Rimouski-Neigette, aussi membre de la Table. Il faut continuer à sensibiliser la population sur l’importance d’exercer son droit de vote : la démocratie est la clé de la stabilité de nos sociétés et il ne faut jamais cesser de s’en préoccuper. »

En terminant, les membres de la TREMBSL adressent leurs félicitations aux gagnants de la région.

Source : TREMBSL