Une délégation bas-laurentienne à la Foire nationale de l’emploi de Montréal

Le Bas-Saint-Laurent sera représenté par une délégation lors de la Foire nationale de l’emploi qui se tiendra les 13 et 14 octobre prochain au Stade olympique de Montréal. Reconnu pour ses efforts de promotion des régions et d’attraction de la main-d’œuvre régionale, cet événement est le plus grand salon de l’emploi et de la formation continue au Canada.

Réunis sous un même kiosque dans la zone Vivre et travailler au Bas-Saint-Laurent, des représentants des équipes d’accueil de chaque territoire de MRC seront sur place afin de promouvoir les opportunités professionnelles et les milieux de vie de la région. Cette activité s’inscrit dans une volonté des acteurs de la démarche d’attractivité régionale de poursuivre de manière concertée les efforts de promotion du Bas-Saint-Laurent, particulièrement dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre.

Selon Services Québec, environ 23 000 postes seront à pourvoir d’ici 2025 au Bas-Saint-Laurent, principalement à la suite de départs à la retraite.

Les employeurs à la recherche de candidats sont invités à publier leurs offres d’emploi sur le site web de Québec emploi. Ces postes s’afficheront automatiquement sur la plateforme bas-saint-laurent.org, principal outil utilisé par les représentants de la région pour promouvoir les opportunités professionnelles lors de l’événement.

En plus de leur présence à la Foire nationale de l’emploi, les membres de la délégation bas-laurentienne seront au Pub L’Île Noire le mercredi 12 octobre, en formule 6 à 8, pour échanger avec les candidats sur les avantages d’habiter en région et les opportunités de carrière. Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire via la plateforme Eventbrite.

Source : Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent