Un gala pour célébrer l’audace et l’engagement

C’est dans une ambiance festive et empreinte de reconnaissance que s’est tenue l’édition 2025 du Gala de l’excellence et de l’engagement du Cégep de La Pocatière, le 1er mai dernier au Mistook. Plus de 28 000 $ en bourses ont été remis à des étudiants qui se sont démarqués tant par leurs résultats scolaires que par leur implication dans la vie collégiale.

« Ce gala est l’expression vivante de ce qui fait la richesse de notre Cégep : des étudiants engagés, des parcours de réussite inspirants, une communauté bienveillante, et un milieu qui croit en ses jeunes », a souligné Steve Gignac, directeur général de l’établissement.

En tout, 80 bourses ont été décernées grâce au soutien de la Fondation du Cégep de La Pocatière et de nombreux partenaires. Le gala a aussi permis de remettre la Médaille de la Lieutenante-gouverneure à deux étudiants en Techniques de bioécologie, Laethycia Vigneault et Benjamin Telmosse. Une bourse de 250 $ leur a été octroyée par Anne-Christine Charest, attachée politique de Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud. La remise officielle de la médaille aura lieu sous peu lors d’une cérémonie solennelle présidée par la lieutenante-gouverneure du Québec, Manon Jeannotte.

Parmi les nombreux lauréats honorés cette année, Nathan Cabot s’est vu remettre une distinction spéciale des mains de M. Gignac. Son engagement exemplaire dans sa formation et au sein de la communauté étudiante a été souligné avec émotion, à l’image de cette soirée qui a mis à l’honneur la détermination et la passion de toute une génération.

Le succès de l’événement repose sur la collaboration étroite entre le comité organisateur, le personnel du cégep et les donateurs. Ensemble, ils ont contribué à faire de cette soirée un moment marquant dans le parcours collégial des étudiants récompensés.