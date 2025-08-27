Un grand bien-cuit pour les 50 ans de carrière du Dr Gaétan Lévesque

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima convie la population à un grand bien-cuit pour souligner les 50 ans de carrière de son président, le docteur Gaétan Lévesque. Cet événement, au profit de la Fondation, aura lieu le samedi 18 octobre au Centre socioculturel de Saint-Pascal.

Docteur Gaétan Lévesque, figure emblématique de notre communauté, a consacré cinq décennies à la médecine et au bien-être de ses patients. Son grand dévouement, entre autres envers la Fondation, sa disponibilité et son expertise ont marqué des générations, et ont sans aucun doute contribué à l’amélioration des soins de santé au Kamouraska. Cette soirée sera une célébration à la hauteur de ses réalisations, et ponctuée de moments de reconnaissance, d’anecdotes touchantes, et bien sûr de gourmandises.

Achat d’un nouvel appareil

L’activité servira à financer l’achat d’un pléthysmographe, un analyseur de fonction pulmonaire pour le département d’inhalothérapie de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima au coût de 113 000 $. Cet appareil permettra de faire des suivis directement à La Pocatière, et jusqu’à 800 usagers par année pourront bénéficier de cette technologie dans notre région. Le pléthysmographe est un équipement médical qui permet de réaliser des examens non invasifs et indolores afin d’évaluer la fonction pulmonaire d’un patient, en particulier la capacité résiduelle fonctionnelle et les résistances pulmonaires.

Réservez votre place dès maintenant

L’organisation invite tous ceux qui ont été touchés par le travail et les nombreuses implications du docteur Lévesque à participer à cette soirée de célébration sous la formule d’un souper dégustation vins et fromages. Les places sont limitées, au coût de 175 $ par personne. Réservez rapidement pour faire partie de cet événement unique. Pour information, contactez le 418 856-7000 poste 7395, ou maryse.pelletier2@sante.quebec.

Source : Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima