Saint-Pamphile : Les Chevaliers de Colomb relancent la traditionnelle course de pitounes

La traditionnelle course de pitounes des Chevaliers de Colomb de L’Islet-Sud aura lieu le dimanche 31 août à la plage du Sault, dans le rang des Moreau à Saint-Pamphile. Devenue un incontournable de la fin de l’été, l’activité réunit petits et grands dans une ambiance festive, mêlant esprit de compétition, pique-nique en famille et nombreux tirages. Le départ est prévu entre 11 h et midi.

Le coût d’entrée est de 5 $, et chaque billet donne droit à deux hot-dogs, deux épis de maïs et une boisson gazeuse, en plus de la chance de remporter un prix, selon le numéro de pitoune associé au billet acheté. Des prix de présence et un tirage moitié-moitié viendront également égayer la journée. Les billets peuvent être achetés à l’avance auprès des membres des Chevaliers de Colomb, ou directement sur place le jour de l’événement.

L’accès au site est situé à environ 1000 pieds avant le pont couvert du rang des Moreau, avec une signalisation claire pour guider les participants.