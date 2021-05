Un guide pour signer un bail en résidence privée pour aînés

Deux organismes du Bas-Saint-Laurent se sont mis ensemble pour préparer un guide accessible et pratique dans le but d’aider les aînés à magasiner leur résidence privée pour aînés.

Souvent, ces gens quittent leurs maisons après plusieurs années et n’ont peut-être jamais signé de bail. Qui plus est, les résidences privées pour aînés proposent aussi des services qui s’ajoutent aux dépenses du logement.

Depuis quelque temps, l’Association Coopérative d’Économie Familiale (ACEF) Rimouski-Neigette et Mitis et le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Bas-Saint-Laurent (CAAP BSL) remarquent que plusieurs personnes en résidence privée pour aînés sous-estiment leurs dépenses quand vient le temps de faire des prévisions budgétaires et connaissent mal leurs droits de locataires.