Vaccination : Le Bas-Saint-Laurent dépassera les 80 % au début du mois

En prévision du 6 juin, 80,2 % des personnes de 18 ans et plus du Bas-Saint-Laurent auront reçu une première dose ou auront un rendez-vous pour une première dose, a confirmé le CISSS du Bas-Saint-Laurent au Placoteux.

S’ajouteront à ces statistiques les 12-17 ans, qui ont maintenant le droit de recevoir le vaccin Pfizer. Le comité d’immunisation du Québec a donné le feu vert, avec un avis qui s’appuie sur de récentes données. Le taux de protection après deux doses est de près de 100 %, plus élevé que chez les adultes.

Le ministre de la Santé Christian Dubé a annoncé jeudi dernier que la campagne de vaccination chez les jeunes se fera du 25 mai au 23 juin et qu’on souhaite vacciner 75 % d’entre eux. On compte 530 000 jeunes de cet âge au Québec, soit 6 % de la population.

À partir du 25 mai, il sera possible de prendre rendez-vous pour les jeunes, particulièrement de soir et de fin de semaine pour les 12-17 ans, dans les centres de vaccination.

Ensuite, lors des semaines du 7 et du 4 juin, la campagne se déplacera dans les écoles. Les 12-17 ans pourront donc se faire vacciner grâce à la collaboration du réseau scolaire, à l’école directement (20 %) ou en prenant l’autobus vers le centre de vaccination (80 %). Le modèle sera adapté selon les particularités de chacune des écoles.

Il faudra un consentement parental signé par un parent pour les 12 et 13 ans. Les 14 ans et plus pourront y consentir eux-mêmes.