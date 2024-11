Un homme de 44 ans de Saint-Pamphile arrêté pour trafic de drogue

Une deuxième opération conjointe avec l’Escouade nationale de répression du crime organisé — Québec a eu lieu le mercredi 6 novembre dernier à Saint-Pamphile à la suite de celle de la veille à Sainte-Marie-de-Beauce. Le sujet a ainsi été perquisitionné grâce à plusieurs informations obtenues du public.

En effet, environ 500 comprimés de méthamphétamines, plus ou moins 100 grammes de cannabis et 150 grammes de cocaïne ont été trouvés et saisis sur les lieux. L’homme de 44 ans, de Saint-Pamphile, faisait déjà l’état d’un mandat d’arrestation pour non-respect des conditions en matière de violence conjugale. Ce dernier a comparu et demeurera détenu jusqu’à son enquête sous remise en liberté.

Plusieurs chefs d’accusation seront par ailleurs portés contre lui, soit bris de promesse, possession de stupéfiants dans le but de trafic et possession de cannabis dans le but d’en faire la vente. Un deuxième suspect, un jeune de 18 ans a quant à lui été libéré par sommation, pour possession simple de cannabis illicite.