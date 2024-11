Le souper des saveurs du Club Richelieu rassemble 200 convives

Le Centre Bombardier de La Pocatière a récemment accueilli le souper-bénéfice Saveurs du monde organisé par le Club Richelieu, un événement haut en couleur et en saveurs qui a attiré plus de 200 personnes.

Sous la présidence d’honneur d’Yves Lebel, fondateur du tout premier souper des saveurs il y a 20 ans, les convives ont pu découvrir une variété de mets issus de différents coins du globe, une expérience culinaire unique qui a rassemblé une diversité culturelle remarquable.

Chaque plat a été présenté par une personne originaire du pays d’où provient la recette. À titre d’exemple, une présentation en direct de l’Australie a donné un cachet particulier à la soirée, créant un pont entre les participants et le pays représenté. Les jeunes du groupe Paramundo du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont également contribué au succès de l’événement en assurant le service, une belle collaboration intergénérationnelle.

Le Club Richelieu de La Pocatière est bien connu pour son engagement auprès des jeunes et des familles. Chaque année, il remet entre 15 000 $ et 19 000 $ en dons divers à des organismes jeunesse. L’organisme mène également une guignolée annuelle pour soutenir Moisson Kamouraska, et contribue au bien-être des jeunes en distribuant des berlingots et des fruits aux terrains de jeu de La Pocatière, ainsi que des collations dans cinq écoles de la région.

Réjean Pelletier, secrétaire du Club Richelieu, partage son espoir de relancer la populaire dictée Richelieu, suspendue pendant la pandémie. « Jusqu’à récemment, le Club comptait 11 membres, mais deux nouveaux membres ont été recrutés, et une autre personne se joindra à nous en décembre », mentionne-t-il, ajoutant que toute personne intéressée par l’aventure peut le contacter au 418 852-3122.